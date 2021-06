Drôme et Ardèche : de nombreux créneaux de vaccination disponibles à la veille de l'ouverture aux 12-17 ans

Les centres de vaccination restent en partie vide. Pourtant, les doses sont là, les soignants sont prêts et certains centres ont même augmenté leurs capacités, comme le centre de vaccination d'Annonay, en Ardèche. Le centre a déménagé la semaine dernière au centre culturel Montgolfier de Davézieux pour pouvoir accueillir plus de monde, en prévision, notamment, de l'ouverture de la vaccination aux 12-17 ans dès demain, mardi 15 juin.

"Pour cette semaine d'ouverture de vaccination aux adolescents, on a entre 200 et 300 jeunes inscrits pour la semaine, mais ça c'est ce qu'on devrait faire par jour !" explique Mathilde Jahier, la directrice du centre.

Le centre d'Annonay vaccine à la moitié de sa capacité : "On est à 400 vaccins par jour alors qu'on pourrait monter jusqu'à 1 000 vaccinations quotidiennes", continue la directrice. Même constat à Montélimar, dans la Drôme. Philippe Charre, le directeur du centre : "Les deux tiers de nos rendez-vous sont pris, un gros tiers reste à prendre. On arrive à un plateau : la vaccination vise maintenant des personnes en activité, qui ont des horaires de travail. Et puis on a la tête au déconfinement, il fait beau, on est en terrasse… On a entre 10 et 20 personnes qui ne viennent pas chaque jour alors qu’ils ont pris des créneaux", regrette-t-il.

Julien Alloin, directeur du centre d'Etoile, regrette : "Les populations plus jeunes sont un peu moins inquiètes. Des fois, j'entends des gens qui disent qu'ils ont peu de chances de faire des formes graves alors il ne vont pas se faire vacciner. Mais la vaccination c'est un acte citoyen, c'est aussi pour protéger les autres."

Les jeunes Valentinois frileux face à la vaccination

Mathilde Jahier appelle donc les 12-17 ans à prendre rendez-vous : "Beaucoup de jeunes vont être en vacances ou ont fini le cursus des études, on les invite à venir nous rejoindre rapidement. Notre souhait à nous c'est de vacciner, pour enrayer cette pandémie et puis passer de bonnes vacances."

Sur le Champs de Mars, à Valence, les 12-17 ans ne sont pas pressés d'aller se faire vacciner. "Pour le moment, je n'irai pas, mais après, s' il faut le faire pour pouvoir aller quelque part, à l'étranger ou quoi, oui je le ferai", explique Evan. Margaux, l'une de ses amies, est inquiète : "Je trouve que ce vaccin est intéressant mais c'est vrai qu'il faudrait plus de recul, _j'ai un peu peur de l'évolution que ça va donner_."

Jade, quant à elle, est l'exception à la règle : "Je suis contente de pouvoir aller me faire vacciner, j'ai prévu d'y aller rapidement parce que je veux pouvoir voyager !"