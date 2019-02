Drôme : faire du parc d'activités Axe 7 le "Rovaltain du nord"

Le développement du parc d'activités Axe 7 est lancé, et les élus de la Communauté de communes Porte de Dromardèche comptent bien faire de cette zone à cheval entre Albon, St Rambert d'Albon et Anneyron un "Rovaltain du nord", avec l'objectif de créer "2 000 à 2 500 emplois" ambitionne le président de Porte de Dromardèche Pierre Jouvet, "une fois mis en commercialisation les 270 hectares disponibles" Un atout : l'autoroute A7 - la proximité avec Valence et le sud de Lyon donc - et le futur échangeur autoroutier qui devrait être mis en service fin 2022 sur la zone.

Tout sera réalisé par phases. Le premier espace, dit 'Axe 7 Ouest' sur la commune d'Albon fait environ 20 hectares et affiche déjà complet. Un deuxième espace, à Saint-Rambert-d'Albon cette fois, dit 'Axe 7 Est' , est lui lancé à la commercialisation. Suivra ensuite une nouvelle vente de parcelles sur une zone de 71 hectares en 2002, et sur une autre de 54 hectares en 2025. Le parc d'activités devrait être totalement complet à la fin des années 2020. Pour le moment, il compte parmi ses entreprises les transporteurs Bert & You et DPD, ou encore Intermarché et le grossiste la Compagnie des fruits mûrs. D'autres chantiers sont lancés, notamment les bâtiments d'Aquilus et de la maroquinerie Algo. La société de logistique Argan vient également d'investir sur la zone.

Les différentes phases de commercialisation des parcelles du parc d'activités - Communauté de communes Porte de Dromardèche

C'est la Communauté de communes Porte de Dromardèche qui décide de l'implantation ou non de telle ou telle entreprise ; et les élus se veulent sélectifs, sur le modèle de Rovaltain, "pas celui de la plaine de l'Ain" rappelle Pierre Jouvet. Une sélection basée sur des critères énergétiques et environnementaux, mais surtout sur "un bon ratio emplois / hectare" explique le vice-président de Porte de Dromardèche Aurélien Ferlay. "On ne va pas mettre simplement des camions, faire des parkings et vendre des parcelles importantes s'il 'n'y a pas d'emplois à la clé" insiste Aurélien Ferlay, "on veut du qualitatif, par exemple sur les 20 hectares du parc Axe 7 Ouest, on veut au moins 400 emplois."

Les élus planchent également sur des futurs services aux habitants et donc aux employés installés sur la zone. Ont été cités comme exemple un restaurant, des services de transports ou encore une crèche.