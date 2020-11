Drôme : la base logistique Intermarché de Loriol va fermer

C'est un coup de massue pour les salariés de la base logistique Intermarché de Loriol. "Je suis démoralisé" dit le délégué central CGT Thierry Nuttin, "on nous a menés en bateau pendant des mois". Ce jeudi après-midi, la direction du groupe ITM a annoncé lors d'une réunion extraordinaire que le projet de nouvelle base à Loriol était abandonné. La base logistique existe depuis 46 ans et sa fermeture est prévue pour 2024 mais un nouvel entrepôt devait être construit sur un terrain voisin. "On leur a réservé 17 hectares et ça fait trois ans qu'on s'occupe de ce projet. Ce n'est pas très agréable de ne pas être prévenu" commente le maire de Loriol Claude Aurias qui a été informé par le syndicaliste CGT.

Reclassement à Donzère ou Bollène ?

La direction du groupe avance divers arguments comme le coût des fouilles archéologiques préventives, la profondeur des fondations ou encore le nécessaire déplacement du captage d'eau potable. A la place, c'est un site situé à Bollène qui est retenu. Il sera confié à un prestataire. Pour les salariés du site loriolais, l'avenir est incertain. Ils sont 180 CDI, l'effectif peut monter à 240 en incluant les intérimaires. Avec la réorganisation, la base logistique plus proche sera Donzère à une quarantaine de kilomètres, Bollène est à soixante kilomètres. "120 kilomètres par jour avec un smic, ça ne va pas le faire," commente Thierry Nuttin. "Les jeunes accepteront peut-être de déménager. Moi, ça fait 37 ans que je travaille à Loriol. Et pour beaucoup d'anciens, ce ne sera pas possible."

Le maire de Loriol se dit peiné pour toutes ces familles mais il veut croire que d'autres emplois peuvent être créés sur la commune. "On a plein de demandes d'entreprises qui veulent s'installer sur cette zone de Champgrand qui est au bord de l'autoroute. On ne va pas se gêner pour les contacter très vite !".