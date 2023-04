Drôme : l'EHPAD les Monts du matin fabrique des pizzas vendues dans son distributeur automatique

C'est une initiative peu commune. L'EHPAD les Monts du matin à Besayes dans la Drôme, conçoit, fabrique et vend ses propres pizzas via son tout nouveau distributeur automatique en libre-service posté sur le parking de l'établissement. Une dizaine de pizzas sont proposées autour des 10 euros le tout testé et approuvé par les résidents de l'établissement. Mais derrière ces pizzas explique Didier Meyrand le directeur des Monts du matin, c'est un outil pour améliorer le quotidien des salariés :"cela permet aux salariés qui sortent tard du travail et qui n'ont pas eu le temps de faire les courses, de les dépanner".

L'autre objectif, c'est de casser l'image que peuvent avoir les EHPAD; des établissements isolés du reste du monde. "C'est une solution pour ouvrir l'établissement sur son territoire et rendre des services aux habitants des six communes environnantes. On peut imaginer qu'ils viennent d'abord chercher une pizza puis plus tard qu'ils viennent pourquoi pas faire du bénévolat."

Enfin, c'est une solution pour attirer de nouvelles recrues explique Didier Meyrand. "Nous payons très bien aux Monts du matin, nos aides-soignants touchent 1800 euros net minimum, les frais kilométrique domicile-travail sont remboursés à hauteur de 0.35 centimes du kilomètre, nous avons une micro crèche où 100% des frais de garde sont payés pour les enfants du personnel mais il y a une telle tension sur les métiers du grand âge qu'on n'arrive pas à pourvoir tous les postes. Et l'idée maintenant pour convaincre encore davantage, c'est de travailler sur le confort. C'est quand même agréable de pouvoir déposer son enfant à la micro crèche de l'EHPAD mais c'est aussi agréable le soir de ne pas stresser en se disant qu'il faut aller ses courses, qu'une pizza est là, à la sortie du travail".

L'EHPAD compte déjà un distributeur automatique de baguette de pain et ne va pas s'arrêter là.