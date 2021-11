Drôme : l'entreprise Dorémi accompagne les ménages modestes vers la rénovation thermique

Electricité, gaz, fuel, carburants… depuis début octobre, le coût de l'énergie est de plus en plus cher. Les ménages qui dépensent plus de 8% de leur budget dans l'énergie chaque mois et qui ont la sensation d'avoir froid chez eux, sont considérés en situation de précarité énergétique. Pour permettre à ces ménages modestes de réaliser des travaux de rénovation qui rendront leur habitat mieux isolé, l'entreprise drômoise Dorémi, qui existe depuis 2011, les accompagne de A à Z : "Rendre accessible, c'est travailler sur la performance pour réduire le besoin en énergie, donc les factures de chauffage ; travailler sur la performance avec les artisans pour optimiser le coût des rénovations, et après _optimiser le plan de financement_, pour pouvoir financer ces rénovations-là", explique Léana Msika, chargée de projet chez Dorémi. Selon l'entreprise drômoise, 20% de la population française souffre de précarité énergétique, soit 12 millions de ménages.

Une facture de chauffage divisée par sept

Sans ces aides financières, Lucie et son compagnon n'auraient pas pu faire rénover leur maison de Chabeuil. Ils ont acheté ce pavillon datant des années 1960 fin 2019 et se sont rapidement rendus compte qu'il était mal isolé. Ils le rénovent donc pour en faire une maison étanche, plus écologique et plus économique à terme. Mais les travaux coutent cher : "Entre 70 et 80 000 euros à peu près. L'avantage, c'est qu'on peut mobiliser un certain nombre d'aides : de l'Agence nationale de l'habitat, de Ma prime rénov, d'Action logement, des collectivités territoriales…" détaille Lucie. "Sans ces aides, on n'aurait pas pu envisager de faire ces travaux. On a à peu près 40 000 euros d'aides et on a fait un éco-prêt à la banque", explique-t-elle.

Le chantier en cours dans la maison de Chabeuil de Lucie © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Une fois les travaux finis, la facture de chauffage sera divisée par sept. "Aujourd'hui, 66% de ces rénovations vont à des ménages modestes ou très modestes", se félicite Léana Msika. "Les seuils sont fixés par l'Agence nationale de l'habitat, ça peut être des personnes qui touchent un peu plus que le Smic, par exemple. A peu près la moitié de la population française est dans ces critères-là. Il n'y a pas besoin d'avoir un CDI ou un CDD pour toucher les aides, ça fonctionne même quand on est sans emploi. C'est calculé en fonction du revenu fiscal de référence et des travaux effectués. Au plus ils sont ambitieux et performants, au plus les aides sont importantes."

Depuis le 1er janvier, Valence Romans Agglo, qui travaille en relation avec Dorémi, a accompagné une centaine de ménage vers une rénovation énergétique adaptée à leur budget.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides, vous pouvez contacter directement Dorémi via son site internet, ou passer par le service public de l'efficacité énergétique de votre collectivité territoriale.