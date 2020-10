Drôme : l'entreprise Manufêtes, pionnier du masque anti-Covid "Origine France Garantie"

Les ateliers Manufêtes qui fabriquent essentiellement des drapeaux se sont mis à confectionner des masques en tissu pendant le confinement, quand l'activité drapeau était au point mort. Et ils continuent encore aujourd'hui. Ce lundi, deux couturières s'affairent sur des masques au couleur du club de rugby Valence Romans. "Il y a moins de commandes qu'en pleine crise, mais on a toujours un petit flux" explique Benjamin Robert, le directeur de Manufêtes, "surtout des clubs de sport, associations, des mairies, des entreprises, qui veulent des masques personnalisés. Le masque se transforme en objet promotionnel". Près de 50 000 masques sont déjà sortis des ateliers de Manufêtes. Même outils, même savoir-faire que pour fabriquer des drapeaux. Les quinze salariés font donc l'un et l'autre en fonction des commandes. Pendant le confinement, Manufêtes avait embauché en plus une dizaine de CDD et intérims.

"Notre éthique, c'est de fabriquer un maximum en France"

Manufêtes a passé un audit pour recevoir pour ses masques la certification Origine France Garantie : "notre éthique, c'est de fabriquer au maximum en France" souligne Benjamin Robert, "donc pour nous, c'est un aboutissement, une satisfaction. Et puis avec le Covid, l'idée qu'il ne faut plus acheter des produits qui viennent de Chine est peut-être rentrée dans l'esprit des gens et avec ce label, on propose aux clients un produit de qualité et fabriqué en France."

Yves Jégo observe la fabrication de masques anti-Covid dans l'entreprise drômoise Manufêtes

Seul le tissu, 100% polyester synthétique, vient d'Allemagne, faute de fournisseur en France. L'étiquette "Origine France Garantie" attirera t'elle plus d'acheteur ? Sans doute assure le fondateur du label Yves Jégo : "des entreprises ont fait des études. Entre un produit fabriqué en France mais sans label, et un produit "Origine France Garantie", c'est entre 3 et 7% de ventes en plus. Nous sommes dans un monde de traçabilité et en tant que consommateurs, on veut savoir ce qu'on achète." Les masques Manufêtes sont environ 15% plus chers que ceux fabriqués en Europe de l'Est.

Des pionniers sur les masques anti-Covid

Quelques mois après la crise du coronavirus qui a démontré notre dépendance à l'Asie pour la fabrication de masques, deux produits obtiennent cette certification Origine France Garantie souligne Yves Jégo : "il y a deux entreprises, une ici dans la Drôme et une dans le Limousin qui ont fait certifier leur production. Ce sont parmi les pionniers de ceux qui fabriquent des masques et on risque d'en avoir besoin encore dans les années qui viennent."