Drôme : la régie des eaux de la Veaune se munit d'un micro pour détecter les fuites

Valence, France

Un jeu d'enfant

Thomas un des fontainiers est au dessus de la canalisation et dans ses mains, il tient le fil bleu qui est maintenant raccordé au réseau. On entend le bruit de l'eau qui s'écoule grâce à l'enceinte bluetooth reliée au micro et, plus le micro pénètre dans la canalisation, plus le son de l'eau se fait fort : "5 mètres 80 !" s'exclame le fontainier qui a découvert la fuite. Il loue les qualités de cet appareil : "c'est un très bon système qui nous permet de savoir où se trouve exactement la fuite".

Trouver la fuite sur le terrain

Laurent un autre fontainier prend le relais, il connecte un autre appareil au micro. En se déplaçant à l'extérieur, un "Bip-bip-bip" lui indique où se trouve précisément le micro. Le micro est resté à l'intérieur de la canalisation à l'endroit de la fuite. "C'est là que se trouve la fuite" explique Laurent pour qui cet appareil facilite son travail _"_avant, on devait creuser toute une tranchée pour découvrir la fuite, parfois jusqu'à 10 mètres de long ! Maintenant c'est seulement à un endroit bien précis".

Objectif : Réduction des fuites

À ce jour le directeur de la régie des eaux de la Veaune Pierre Savinel estime qu'il y a "environ 1 mètre cube par kilomètre de réseau qui fuit chaque jour, ça fait 600 mètres cubes sur l'ensemble du réseau de 600 km". Cela représente environ 1200 douche qui partent chaque jour dans la nature. Alors grâce à cette sonde, le directeur espère "mieux repérer les petites fuites" même s'il ne sera jamais possible qu'il n'y en ai plus.

L'appareil de détection a coûté 4 000€ à la régie des eaux de la Veaune qui gère le réseau de 16 communes différentes dans le nord de la Drôme.