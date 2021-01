Drôme : le couvre-feu à 18 h met un nouveau coup au moral des commerçants

Les commerçants drômois encaissent un nouveau coup au moral. Dès mardi 12 janvier, ils devront fermer leur établissement avant 18 heures à cause de l'extension du couvre-feu annoncée par le préfet de la Drôme samedi 9 janvier.

à lire aussi Drôme : le couvre-feu avancé à 18 heures à partir du mardi 12 janvier

Il démarrera à 18 h au lieu de 20 h actuellement. Les commerçants vont perdre deux heures de vente dans leur journée. Une perte conséquente pour certains commerces de bouche, comme les boulangeries ou les épiceries, où les clients sont nombreux entre 18h30 et 19h30. Le couvre-feu "nous enlève tous les clients qui finissent tard le soir, regrette Antoine Chardon, fromager à côté de la gare de Valence. Il y a aussi ceux qui ont besoin de leur petite plaquette de beurre ou de leur boîte d’œufs en dépannage. C'est un peu l'essentiel de notre chiffre d'affaires à la fin du mois."

Pour limiter les pertes certains envisagent d'ouvrir plus tôt le matin. "D'habitude, on est ouvert de 10 h à 22 h, explique Achour, épicier à Valence. Maintenant, est-ce que on ouvrira à 8 h ou 9 heures pour gagner une heure ? Peut-être."

Coup dur pour la vente à emporter

Le couvre-feu à 18 heures, ça n'arrange pas les restaurateurs qui se sont lancés dans la vente à emporter. Les livraisons sont toujours autorisées, mais est-ce que les clients viendront prendre leur repas avant 18 h ? David Schaix en doute.

Le restaurateur romanais préside la branche restauration de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Drôme et regrette une nouvelle perte de revenus. "Le soir plus le midi, on arrivait à faire 25 % du chiffre d'affaires [de l'année dernière]. Dans ces 25 %, on a 40 % à livrer le soir, ce n'est pas négligeable. Je ne sais pas comment certains vont faire."

Tous espèrent que la mesure ne sera pas appliquée indéfiniment. Pour l'instant, on ne sait pas combien de temps ce couvre-feu rallongé restera en place.