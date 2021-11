Drôme : le fabricant de compotes Charles & Alice investit 2 millions d'euros pour consommer moins d'eau

L'entreprise Charles & Alice veut faire figure de bon élève dans le domaine de l'environnement. La direction du fabricants de compotes qui a une usine à Allex dans la Drôme a annoncé à la fin du moins d'octobre avoir investi 2 millions d'euros dans un nouvel équipement pour réceptionner les pommes. Une immense structure métallique installée à l'extérieur du bâtiment, composée de tapis roulant et de deux silos. Elle permet de réceptionner 30 tonnes de pommes par heure, de trier plus facilement les fruits et de faire des économies d'eau.

80 % en moins de consommation d'eau d'ici 2025

Jusqu'ici les pommes étaient uniquement réceptionnées dans des grandes piscines. "Cette installation ne consomme pas d'eau, à part pour l'étape de lavage, explique Mathurin Ceyrac, le directeur du site drômois. Et encore c'est de l'eau recyclée, il n'y a que l'étape finale qui est en eau neuve." L'objectif du groupe, réduire de 80 % sa consommation en eau d'ici 2025.

L'entreprise a également investi 8 millions d'euros pour s'équiper, notamment, de nouveaux panneaux solaires, pour mieux recycler et valoriser ses déchets. Selon la direction, 95 % d'entre eux, principalement de déchets organiques comme la peau, les pépins et la queue des pommes, servent déjà à fabriquer de l'électricité par un processus de méthanisation.

La société souhaiterait aussi pouvoir limiter le plus possible les importations de fruits. Cette année, en partie à cause du gel, Charles & Alice a fait face à des déficits de poires, d'abricot et de fruits rouges et a été contrainte de se fournir en Espagne, en Italie ou encore en Grèce.