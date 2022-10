Drôme : le forfait de ski sera plus cher cet hiver sur le Vercors

Le forfait de ski alpin plein tarif sera cet hiver de 22 euros au Col de Rousset et à Font-d'Urle contre 18 euros l'an dernier. Le forfait jour en nordique sera de 11 euros au lieu de 9,5 euros. La décision a été prise par le conseil d'administration de la Drôme Montagne lundi soir et annoncé ce mercredi matin à la radio par Christian Morin, le président du syndicat mixte. "Il faut faire face aux coûts de l'énergie" a-t-il expliqué sur France Bleu Drôme Ardèche. "On a été obligés de réajuster le forfait, en veillant à rester dans une offre correcte et abordable. C'est une grosse augmentation mais au cours des années précédentes -et peut-être avons-nous eu tort- il y a eu très peu d'augmentations. Il y a un petit effet rattrapage."

Fermer les remontées mécaniques à 16h au lieu de 17h

Le syndicat mixte de la Drôme Montagne a évidemment prévu aussi de réduire le chauffage des salles hors sac. La largeur des pistes en alpin sera également un peu réduite pour que les dameuses -en passant moins- consomment moins de carburant. Et ces mesures ne suffiront peut-être pas. Il est donc envisagé de fermer les remontées mécaniques une heure plus tôt les jours creux, c'est à dire le lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances. Une autre mesure plus radicale encore a fait débat. Fermer une journée par semaine le Col de Rousset et Font d'Urle. Cette idée-là est écartée pour l'instant.