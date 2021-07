Juste avant de partir pour l'Hérault, le préfet de la Drôme annonce qu'il envisage d'interdire par arrêté la prochaine édition de la Foire de Romans. Selon lui, le site est trop proche d'usines à haut risque et les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Organisateurs et élus contre-attaquent.

Drôme : le préfet envisage d'interdire la Foire de Romans, les organisateurs et élus contre-attaquent

Le préfet de la Drôme lance un pavé dans la marre, à quelques jours de son départ pour l'Hérault. Ce jeudi 8 juillet, Hugues Moutouh annonce envisager d'interdire la prochaine édition de la Foire de Romans qui doit se tenir du 25 septembre au 3 octobre prochain.

"Nous sommes sur une zone à risque"

"Si la commission de sécurité rend un avis défavorable compte tenu du risque incendie et de mauvaise gestion des paniques de foule et bien effectivement en tant que préfet je suivrai l'avis de la commission" précise Hugues Moutouh au micro de France Bleu Drôme Ardèche. "Cette commission fait des préconisations chaque année qui ne sont malheureusement jamais suivies d'effets par les organisateurs de la foire".

"Il faut prendre ses responsabilités" - Hugues Moutouh

"Il y a trop d'usines à haut risque dans le périmètre avec Framatome et Exsto, la foire doit déménager depuis des années" ajoute le préfet de la Drôme.

Une décision "arbitraire" et "injuste" pour le président de la Foire de Romans

Ce jeudi soir, les organisateurs de la foire et les élus locaux se sont rassembler sur le site de la Foire du Dauphiné à Romans. Ils disent faire bloc et mener la bataille pour que cette édition puisse se tenir.

Organisateurs de la Foire de Romans et élus locaux font bloc pour que la prochaine édition ait bien lieu. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le président de la Foire de Romans rappelle que "l'évènement a été crée en 1930 et se tient sur ce site de Romans depuis 1974, bien avant l'arrivée de ses voisins à risque". "Rien n'a changé cette année, pourquoi l'interdire cette fois ?" se demande Michel Vagnoux. "Pourquoi condamner la foire et celles à venir ?"

"La Foire de Romans, c'est 31 millions d'euros d'échanges commerciaux, 23 millions de retombées économiques sur le territoire" - Michel Vagnoux

"On a un peu traîné pour déménager mais el projet a bien avancé, on a des terrains, ça avance pourquoi ne pas nous laisser le temps de faire ça bien ?" ajoute le président de la Foire de Romans. "Le préfet Hugues Moutouh a lui-même inauguré la foire en 2019 à son arrivée et maintenant à quelques jours de son départ il envisage de l'interdire, c'est complètement illogique ".

A deux mois et demi de la Foire de Romans, l'annonce du préfet de la Drôme fait polémique. Copier

La maire de Romans se dit "stupéfaite", "sidérée"

La maire de Romans qui a toujours autorisé la foire malgré l'avis consultatif défavorable de la commission de sécurité, en engageant sa responsabilité, ne comprend pas ce revirement du préfet de la Drôme. "Je suis stupéfaite, sidérée".

"C'est un geste très violent de la part de l'Etat, une violence inouïe" - Marie-Hélène Thoraval

"L'ensemble des préfets ont toujours compris que c'était un marqueur fort pour le territoire et que les entreprises concernées aux alentours mettaient en œuvre des conditions d'exploitation, avec beaucoup moins de flux, qui permettaient de diminuer le niveau de risque pendant la tenue de la foire".

« Si on interdit la foire cette année, on la tue pour plusieurs années, ça prendre trois ou quatre ans pour que la relocalisation se fasse" explique Marie-Hélène Thoraval. "À 30 millions d’échanges commerciaux par an, sans compter les retombées fiscales, c’est comme si le préfet brûlait un billet de 150 millions d’euros.»

"Dans une période poste crise, en plein plan de relance soutenu par l'Etat, je pense qu'on ne peut pas s'affranchir d'une telle manne" ajoute la maire de Romans. La maire de Romans dit également ne pas comprendre pourquoi le préfet envisage cette interdiction à quelques jours de son départ du département. "Ce n'est pas du tout prendre en considération la personne qui va lui succéder le 19 juillet prochain". Pour la maire de Romans, ce dossier "c'est une véritable patate chaude".

Et lorsqu'on demande à Marie-Hélène Thoraval, quels sont les recours possibles si le préfet interdit la foire, voici sa réponse :"rien, on ne peut rien faire, voilà".

Pour le préfet de la Drôme, la foire aurait dû déménager depuis des années. Copier

Les organisateurs de la foire, les élus de Romans, de l'agglomération, la députée Emmanuelle Anthoine étaient tous réunis ce jeudi soir après l'annonce du préfet de la Drôme. Les organisateurs appellent à une manifestation devant la préfecture ce mardi matin, le jour où se réunit la commission de sécurité.