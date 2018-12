Drôme : les commerces pourront ouvrir les dimanches en janvier

Valence, France

Tous les magasins et boutiques qui voudront ouvrir les dimanches en janvier pourront le faire dans la Drôme. Le Préfet autorise des ouvertures exceptionnelles pour les dimanches 6, 20 et 27 janvier.

Une aide pour les commerçants après le mouvement des gilets jaunes

Le but est de "favoriser le commerce et le développement économique" explique la préfecture, surtout après les dernières semaines moroses pendant la mobilisation des gilets jaunes. Les blocages des manifestants ont donné un sérieux coup de frein à l'activité économique et ont eu des conséquences sur le chiffre d'affaire des commerçants.

Les commerçants pas convaincus ne rattraper le retard cumulé

Mais pour Luc Troullier, de l'association des commerçants du plateau des Couleures à Valence, ces ouvertures les dimanches ça ne changera sans doute pas grand-chose : "Je ne suis pas persuadé que nos clients viennent tous les dimanches, il faut faire de la communication pour les attirer et en plus le mouvement n’est pas complètement éteint donc quand le consommateur n’est pas complètement rassuré, il est un peu frileux" explique-t-il.

Même son de cloche pour Sandrine Nodon, la présidente d'Ici les Boutiques de Romans. Elle estime que ça n'est pas une mesure qui va beaucoup aider les petits commerces "_on pas eu de blocages réels dans le centre-ville, c’était plus un état général ou les gens étaient moins dans cet esprit de fête et de consommation ce qui a freiné les vente_s" avant d’ajouter "la problématique c’est qu’on comprend que le commerce est fragilisé dans les centres-villes de taille moyenne et ça n’est pas en ouvrant les dimanches que ça va changer les choses" conclu-t-elle.