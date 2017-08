Drôme : les compotes Charles et Alice cherchent des pommes et des poires bio

Le groupe Charles et Alice a besoin de nouveaux arboriculteurs bio. La marque de compotes drômoise, qui se porte très bien, manque de pommes et de poires bio pour faire face à la demande.

La marque drômoise de compotes Charles et Alice cherche des pommes et des poires bio pour faire face à la demande. Le groupe emploie 380 salariés, à Allex dans la Drôme et à Monteux, dans le Vaucluse.

Besoin de pommes et de poires bio

La gamme bio de compotes Charles et Alice n'utilise que des fruits français. - Charles et Alice

Le groupe Charles et Alice travaille avec une vingtaine d'arboriculteurs bio mais ce n'est plus suffisant pour faire face à la hausse des ventes de compotes bio. Certifié bio depuis 18 ans, le groupe est le premier transformateur de pommes et poires bio en France pour la compte.

"Notre gamme bio en grandes surfaces fonctionne bien puisqu'elle a eu une croissance en 2016 de 17% et on a également une notre gamme bio en restauration collective dont les volumes ont doublé en trois ans" explique Anne-Laure Jardin, la directrice marketing du groupe Charles et Alice. "Nous avons donc besoin de trouver de nouveaux partenaires arboriculteurs en bio".

"On accompagne nos arboriculteurs bio partenaire*_s*" insiste Anne-Laure Jardin. _"Soit on s'engage à valoriser leurs écarts de tri, c'est à dire à leur acheter sur le long terme, leurs pommes qui ont des défauts d'aspect ou qui sont un peu plus petites, soit nous pouvons les accompagner sur la conversion de vergers conventionnels en bio, soit on peut les accompagner dans la plantation de nouveaux vergers bio".

Le groupe drômois se porte bien

Le bio ne représente, pour le moment, que 5% des volumes du groupe Charles et Alice qui a également une gamme de comptes sans sucres ajoutés avec une vingtaine de recettes. Le groupe, dont le siège est désormais basé à Alixan, compte deux ateliers de fabrication à Allex dans la Drôme et à Monteux dans le Vaucluse et il emploie 380 personnes.

Le groupe a enregistré, en 2016, 143 millions d'euros de chiffre d'affaires, 57 % du chiffre réalisé sous la marqueCharles et Alice. Cela correspondà une hausse de 12,8% en volume par rapport à l'année précédente.

Si vous êtes arboriculteur bio et que vous souhaitez vendre vos fruits à Charles et Alice, il faut contacter Mélanie Bordet au 04.75.62.97.44 ou par mail à melanie.bordet@charlesetalice.fr. Le groupe cherche des pommes et des poires bio peu importe le volume de fruits vendu.