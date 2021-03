Drôme : les deux galeries marchandes fermées depuis 15 jours autorisées à rouvrir

Suite aux annonces du premier ministre, le préfet de la Drôme a décidé d'ajuster son propre arrêté de lutte contre le Covid-19 dans le département. Il considère que la situation s'est suffisamment améliorée en quinze jours sur l'agglomération de Valence-Romans. Il va donc lever la fermeture des galeries marchandes des hypermarchés Leclerc de Bourg-lès-Valence et Saint-Paul-lès-Romans. Les deux centres commerciaux étaient concernés par la fermeture des sites de plus de 20.000 mètres carrés. L'espace de vente de Leclerc en tant que tel n'était pas impacté et les hypermarchés fonctionnaient normalement sauf leurs galeries marchandes qui avaient dû fermer le 5 mars au soir.

La situation était incompréhensible pour les 14 commerçants et artisans concernés ainsi que leurs salariés. Bijoutier, fleuristes ou coiffeurs, boutique d'optique ou de maroquinerie, agence de voyages, ils étaient les seuls "punis" par cette restriction.

Des secteurs où le virus circule davantage

En revanche, le préfet de la Drôme maintient les restrictions d'activités concernant les intercommunalités où le virus circule le plus : Porte de DrômArdèche, Royans-Vercors, Sud-Provence. S'y ajoutent les villages drômois qui appartiennent à deux communautés de communes des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes (Jabron-Lure-Vançon-Durance et Sisteronais-Buëch). Les activités scolaires et extra-scolaires en gymnases sont interdites et l'accueil des ouvriers du BTP n'est pas autorisé dans les restaurants.

Si le taux d'incidence a baissé dans la Drôme, il a moins diminué dans ces territoires-là. Le maximum reste pour le Royans-Vercors avec un taux d'incidence de 320 pour 100.000 habitants contre une moyenne départementale de 193 pour 100.000 habitants.