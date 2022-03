Drôme : les premiers contrats "Engagement Jeune" signés

Les six premiers CEJ - Contrat Engagement Jeune - de la Drôme ont été signés mercredi à Pôle emploi à Valence. Ce nouveau dispositif d'accompagnement doit permettre aux 16-25 ans sans emploi et sans formation de trouver un travail dans les 6 à 12 mois grâce à un accompagnement "sur mesure".

Les six premiers contrats "Engagement Jeune" de la Drôme ont été signés le 2 mars, après la présentation nationale de ce dispositif la veille par la ministre du Travail.

Ce contrat est un véritable engagement entre un jeune de 16 à 25 ans et l'état pour une période de 6 à 12 mois. A Valence c'est la Préfète en personne qui est venue signer les premiers CEJ et rencontrer les bénéficiaires.

En échange d'un suivi très personnalisé et "rapproché" (un contact par semaine et une entrevue par mois) par un conseiller de Pôle Emploi ou un membre d'une mission locale, chaque signataire se voit proposer un accompagnement "quasi sur mesure" en fonction de ses besoins.

Le slogan qui accompagne ces CEJ "1 jeune : 1 emploi" résume la volonté d'insertion dans le monde du travail des décrocheurs, mais pas seulement. Certains jeunes ont déjà une formation et veulent une aide complémentaire. C'est le cas de Lisa qui après son bac pro restauration et son premier CDD de caviste souhaite partir travailler à l'étranger. Elle a donc besoin d'une formation en anglais. Maël, lui, a quitté l'école à 18 ans, il veut une formation dans la sécurité et réussir à passer le permis, ou encore Sando qui s'est trompé de voie après la menuiserie, qui désormais voudrait décrocher un job dans la mécanique et souhaite être guidé pour apprendre ce nouveau métier.

Les besoins spécifiques de chaque signataire seront identifiés, avant que le jeune se voit proposer ce qui lui convient le mieux.

Elodie Degiovanni la préfète de la Drôme et les six premiers signataires drômois du CEJ. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Vincent Panisset, le directeur territorial de Pôle Emploi, précise : "ça va de la formation ou du stage en immersion dans une entreprise jusqu'à apprendre a faire un CV une lettre de motivation ou apprendre à améliorer son image de soi professionnelle mais ca peut aussi être régler un problème de logement".

Les jeunes s'engagent à consacrer 15 à 20 heures par semaine à ce CEJ. En échange il sera rémunéré jusqu'à 500 euros par mois.

L'objectif fixé est de 18 000 contrats à signer pour Auvergne-Rhône-Alpes cette année.