Drôme : les supermarchés s'adaptent aux nouvelles mesures du couvre-feu

Avec le déconfinement et le passage au couvre-feu ce mardi, les commerces alimentaires sont contraints d'aménager leurs horaires. Dans la Drôme, de nombreuses enseignes fermeront plus tôt que d'habitude. Parfois par choix, souvent par dépit.

Dans la Drôme, comme partout en France, les limites de déplacements sont levées ce mardi. Il est désormais possible de sortir sans attestation en journée. Mais dès aujourd'hui, un couvre-feu entre en vigueur, de 20 heures à 6 heures.

L'impact sera limité puisque la plupart des magasins ferment à 19 heures et que les bars et restaurants sont déjà fermés. Néanmoins certains professionnels doivent se réorganiser pour respecter les nouvelles mesures, à commencer par les gérants de supermarchés.

Aménagement des horaires

Durant cette période, le carrefour de Montélimar, par exemple, fermera une demi-heure plus tôt que d'habitude, " A 20 heures mais pas avant, pour laisser la possibilité à nos clients de venir le plus tard possible." Sur décision du siège, tous les hypers et supermarchés de l'enseigne baisseront le rideau à cette heure.

De son côté, le Leclerc de Saint-Paul-les-Romans ferme à 19 heures au lieu de 20 heures en temps normal, "pour permettre aux clients et aux employés de respecter le couvre-feu", explique le patron de l'hypermarché.

Un manque à gagner

Pendant toute la durée du couvre-feu, il ne sera pas possible d'aller faire un plein de courses après 20 heures dans le magasin Auchan de Guilheran-Granges, habituellement fermée à partir de 21 heures 30.

"On avait déjà avancé nos horaires à 21 heures à cause de la crise sanitaire, là c'est beaucoup plus tôt", se plaint le directeur du magasin, "surtout en cette période festive, à des créneaux horaires importants, c'est une perte économique réelle."

Pour compenser, il fait partie des commerces qui ouvriront plus tôt, dès 7 heures et demie du matin, à partir du samedi 19 décembre.

Quid des commandes à emporter?

Les gérants qui misent sur les commandes à emporter comme ce pizzaiolo de Saint-Rambert d'Albon sont inquiets. "Faire appel à un livreur ça a un coût, et les campagnes sont souvent privées des services de livraison présents en ville", affirme-t-il.

Lui aussi va devoir s'adapter et ouvrir plus tôt pour terminer le service à 19 heures 45. "Normalement l'heure de pointe c'est entre 19 heures 30 et 21 heures." Les commandes à emporter permettaient à ce pizzaiolo de tenir le coup jusqu'à la réouverture, il estime une perte de 35 à 40 % de son chiffre d'affaires.