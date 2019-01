Drôme : Lidl veut son magasin à Aouste-sur-Sye

Aouste-sur-Sye, France

Le compromis de vente a été signé pour l'acquisition d'un terrain d'un hectare à Aouste-sur-Sye, route de la Condamine ; une demande de permis de construire devrait être déposée au printemps. Lidl revient donc à la charge, après deux échecs, pour bâtir un supermarché discount à Aouste. Le conseil municipal s'oppose à ce projet depuis le début.

La Commission départementale d'Aménagement commercial avait rejeté une première demande de permis de construire en mars 2018, notamment pour "non respect des dispositions (...) du code de l'urbanisme", et parce qu'il "existe un risque de dévitalisation du centre de la ville d'Aouste-sur-Sye et des petites communes avoisinantes avec de réelles menaces de suppression d'emplois du fait de la proximité du projet". Un deuxième projet avait ensuite été présenté au cours de l'été, puis rapidement retiré. Lidl se lance donc dans une troisième tentative.

Des représentants du groupe allemand ont rencontré ce mercredi le maire Denis Benoit, pour lui parler de leur nouveau projet. Mais l'édile reste sur sa position. "L'objectif est le même : c'est une grande surface alimentaire. Le conseil municipal n'est pas favorable à l'implantation de ce type de grande surface. C'est en contradiction avec la protection et la revitalisation du centre-bourg".

Un recours d'ores et déjà envisagé devant la Commission nationale d'aménagement commercial ?

Donc la mairie d'Aouste ne soutiendra pas le projet, et Denis Benoit pense que la Commission départementale d'aménagement commercial non plus. Mais cette fois, Lidl envisagerait déjà à la suite, et souhaite écarter l'écueil du code de l'urbanisme, qui n'avait pas été respecté à la lettre lors des précédentes demandes de permis de construire. "Ils viennent de nous affirmer qu'ils vont tenir compte de façon plus précise du contenu de la loi" explique Denis Benoit.En étant carré sur les règles, Lidl pourrait ainsi déposer un recours auprès de la Commission nationale en cas de rejet. Et ainsi concrétiser son projet. "Ce n'est pas le maire qui a la décision finale" soupire Denis Benoit.