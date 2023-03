Drôme : malgré l'inflation, les Restos du cœur collectent plus de dons que l'an dernier

Plus de 92 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène ont été collectées dans la Drôme lors de la grande collecte des Restos du cœur le week-end dernier. C'est 8% de plus que l'an dernier, alors que l'inflation pèse sur le porte-monnaie de tous, salue Francis Bussière, le président de l'association dans la Drôme : "on avait beaucoup de craintes au début de la collecte, d'autant que ça a démarré tout doucement le vendredi. Et finalement, on vient de terminer le comptage dans les différents centres de la Drôme et on est au-dessus de l'an dernier. Je me rends compte que dans les périodes difficiles, les Français savent se montrer très solidaires. Cela avait été le cas pendant le covid. C'est le cas encore aujourd'hui. Et je remercie tous nos généreux donateurs, ainsi que les bénévoles mobilisés."

Les Restos du cœur dans la Drôme ont notamment collecté des produits relativement chers, comme des paquets de couches pour bébé, des conserves de poissons et de légumes, qui seront autant d'articles en moins à acheter pour l'association. De quoi aider à assurer la campagne de distributions d'été qui démarre la semaine prochaine.

En Ardèche, les Restos du Cœur donneront leur bilan définitif en fin de semaine, mais les premières estimations sont positives aussi.