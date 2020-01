Drôme : pour la Sainte-Barbe, la direction des pompiers promet d'ouvrir 32 postes sur quatre ans

Quatre syndicats sont prêts à signer un accord. En revanche le syndicat SUD réclame beaucoup plus d'embauches.

En Drôme, la cérémonie a eu lieu à Chatuzange-le-Goubet un peu plus d'un mois après le traditionnel 4 décembre. Pour cette Saint-Barbe célébrée un 11 janvier, ont été annoncé trente à trente-deux postes de pompier professionnel supplémentaires en Drôme d'ici quatre ans. C'est la promesse de la direction du Service d'Incendie et de Secours de la Drôme. Depuis septembre un mouvement social touchait les casernes. Pour faire face à une hausse de plus de 25% du nombre d'interventions ces dernières années, les cinq syndicats des pompiers drômois demandaient une augmentation des effectifs de professionnels.

L'écusson des sapeurs-pompiers de la Drôme © Radio France - Timour Ozturk

Après concertation, quatre de ces syndicats semblent prêts à signer d'ici la fin janvier un protocole d'accord avec leur direction pour l'ouverture d'une trentaine de postes sur quatre ans. Mais pas le syndicat SUD, minoritaire, qui demande plus du double des embauches négociées. Une vingtaine d'adhérents de SUD chez les pompiers drômois sont restés en marge de la cérémonie en signe de protestation, sans la perturber. Ils se sont ensuite vu refuser l'accès à la salle des fêtes où se tenaient les prises de parole des autorités lors desquelles ils comptaient exprimer leurs revendications.

A ECOUTER : Frédéric Greffe, du syndicat SUD SDIS 26 réclame plus d'embauches Copier