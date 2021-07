Drôme : trois accueils de jour pour les SDF vont recevoir des financements du plan de relance

_"Nous allons recevoir 150 000 euros de l'Etat"expose Millie Michèle Arnaud, la présidente de l'Abri à Montélimar. Une somme conséquente qui permettra à l'association de construire un bâtiment en dur, elle qui accueille pour l'heure les personnes en précarité dans des préfabriqués. "Nous allons construire un bâtiment en dur sur un terrain mis à disposition par la mairie, qui sera composé d'une grande salle d'accueil, de bureaux, d'un espace cuisine très bien outillé, d'une lingerie, de douches pour les messieurs de douches pour les dames, aux normes handicap et puis d'un espace de stockage pour la nourriture"_

Au total, quinze accueils de jour de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont recevoir de l'argent du plan de relance, dont trois dans la Drôme : l'Abri à Montélimar et le Diaconat de Valence et de Crest. L'objectif est de permettre des travaux de rénovation pour accueillir tout le monde dans de meilleures conditions.

"Le nombre de personnes est en croissance"

L'accueil de jour du Diaconat de Crest, quant à lui, recevra 57 000 euros. La salle de bain et la cuisine seront rénovées. Pour Michel Galiana qui gère l'accueil de jour, il y avait urgence à agrandir la salle d'accueil : "_On avait une salle qui était vraiment trop petite puisque le nombre de personnes est vraiment en croissance à cause de la crise sanitaire et de la crise Covid_. Il fallait trouver une solution pour les accueillir dans de bonnes conditions surtout avec les contraintes sanitaires. Maintenant ils seront accueillis dans des locaux plus spacieux et un peu plus au chaud", explique-t-il.

L'Abri, à Montélimar accueille en moyenne 60 personnes par jour, à Crest c'est autour de 40. On ne sait pas encore quand les travaux commenceront "mais on peut déjà vous dire que le réalisateur Niels Tavernier sera présent pour la pose de la première pierre, il devient le président d'honneur de l'Abri", confie Millie Michèle Arnaud.