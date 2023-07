Drôme : un bistrot du Diois va-t-il fermer à cause de travaux du département ?

La Boucle, ce bistrot situé sur la route du Col de Grimone à Glandage perd la moitié de sa clientèle cet été. Pour Paul Morel aucun doute c'est à cause des travaux sur le pont de la Viére. Le chantier démarré à l'automne 2022 est énorme et doit se faire en plusieurs phases. De Mars à Novembre 2023 puis à la même période en 2024 et également d'avril à mai 2025.

Lors de la fermeture entre septembre et novembre dernier, pas de soucis. Mais depuis juin c'est la catastrophe. La baisse de clients est drastique. Selon Paul Morel l'explication se trouve dans la mauvaise signalisation pour l'une des déviation mise en place.

Deux déviations

La principale déviation passe par la RD 93 vers Luc-en-Diois, la seconde qui mène au bistrot la Boucle est la route des Diligences. Mais il s'agit d'une toute petite route, limitée aux véhicules de moins de 3,5 tonnes et moins de 2,20 mètres de hauteur. Impossible d'y faire passer l'ensemble du trafic. Certains camping cars s'y sont déjà retrouvés coincés. Donc le département l'assume, oui la plus grosse des déviation est privilégiée pour détourner le flot de circulation dont les touristes du diois. Selon Paul Morel, la route des diligences qui mène jusqu'à son établissement serait même indiquée comme route fermée, ce que dément le conseil départemental.

Le département a distribué ces flyers aux habitants du secteru pour les informer des travaux et des déviations mises en palce. - CD

Appel à l'aide

Reste une réalité pour Paul Morel et son épouse qui ont mis de long mois à réaliser les travaux pour ouvrir leur établissement : la perte de clientèle est de 50 a 60 % cette année. La survie de l'établissement est désormais en question si personne ne leur vient en aide. Paul Morel demande a minima à avoir un interlocuteur au département : "on ne sait pas vers qui se tourner, déjà si on avait quelqu'un qui s'occupe du développement du commerce rural avec qui discuter ce serait bien". Paul Morel espère aussi pourquoi pas des aides un peu comme lorsque les commerçants ont été soutenus pendant la pandémie. Et il conclu : " visiblement tout le monde se satisfait d'effets d'annonce pour développer le commerce rural, mais quand on se retrouve le nez dedans il n'y a pas tant de gens pour être à l'écoute"

Cet appel à l'aide est une bouteille à la mer dit aussi le patron du bistrot, sinon son petit commerce prés du col de Grimone est menacé de fermeture.