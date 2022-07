Drôme : un gaz toxique dans le réseau d'assainissement du site de Rovaltain

"Les Vergers Boiron", basé au parc d'activité Rovaltain (Drôme) a stoppé sa production vendredi 22 juillet à cause du dégagement d'un gaz toxique par ses eaux usées. Une émission dangereuse certainement liée au restrictions d'eau à cause de la sécheresse.

Connaissez vous le sulfure d'hydrogène ? Ce gaz toxique a envahi le réseau d'assainissement du parc d'activités Rovaltain, près de la gare TGV de Valence. La préfecture a dû prend des mesures pour éviter tout accident et a ordonné la fermeture de l'entreprise à l'origine du problème. Les Vergers Boirons, entreprise de 200 salariés spécialisée dans le fruit surgelé, a dû stopper vendredi 22 juillet sa production. Une décision en concertation entre la direction et la préfecture.

Le gaz toxique s'est échappé des eaux usées de l'entreprise dans des quantités anormalement élevées. "C'est du jamais vu depuis 12 ans que nous travaillons sur ce site, explique Grégory Watine directeur général de la société. Selon notre diagnostic, ce dégagement de gaz est lié aux températures exceptionnelles que nous avons en ce moment, et au fait que nous sommes soumis à des réductions de consommation d'eau liées aux arrêtés sécheresse de la préfecture. Nous avons réduit presque de moitié notre consommation, ce qui fait qu'on a des rejets beaucoup plus concentrés que d'habitude."

Tous les travaux interdits sur le réseau

Le gaz toxique s'est propagé à tout le réseau d'assainissement du parc d'activités Rovaltain, à tel point que les autorités demandent au entreprises voisines d'être très prudentes. Interdiction de faire des travaux dans le réseau d'assainissement et interdiction d'ouvrir les regards vers ces tuyaux, qu'ils soient sur les voies publiques ou privées. Le gaz a même voyagé jusqu'à certains secteurs de Valence, Saint-Marcel-les-Valence et Châteauneuf-sur-Isère, ceux qui sont raccordés au même réseau d'assainissement que Les Vergers Boirons. Mais dans ce cas là, les concentration sont beaucoup plus faible et il n'y a aucun danger malgré une odeur d'œuf pourri assez désagréable

La présence du gaz devrait peu à peu diminuer puisque l'entreprise a stoppé sa production, mais pour l'instant, la direction ne peut donner aucune date pour la reprise de l'activité. "Nous sommes confiants et les solutions que nous mettrons en œuvre permettront de remédier au problème dans les plus brefs délais", assure Grégory Watine.