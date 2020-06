Drôme : un plan de 3,3 millions d'euros pour sauver la saison touristique

3,3 millions d'euros, telle est la somme mise sur la table par le département de la Drôme pour sauver le tourisme et l'économie après la crise sanitaire. Ce plan d'urgence, réalisé en coopération avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, doit servir à déjouer le scénario catastrophe pour cet été. Dans la région, l'activité touristique représente 8% du PIB, soit 21,4 milliards d'euros de revenus par an. Il s'agit du secteur le plus durement touché par la crise du Covid-19.

Des chèques cadeaux de 50 euros pour les touristes

Sur les 3,3 millions d'euros déboursés par le Département, un million sera injecté dans un fonds régional pour les microentreprises et les associations, un autre million financera des subventions de 500 à 5000 euros pour les professionnels du secteur touristique (portant sur des remboursements d'emprunts pour des travaux liés à une activité touristique).

Le reste du budget sera dédié à des mesures exclusivement drômoises, comme le "Pass'Drôme", un système de chèques cadeaux d'une valeur de 50 euros. Ils pourront être utilisés dans les restaurants, les boutiques artisanales, ou encore les gîtes et les hôtels drômois. Les touristes en bénéficieront au moment de réserver une chambre ou d'acheter un produit. "Il faut que les clients jouent le jeu et consomment plus que les 50 euros offerts, estime Guy Lambert, président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie dans la Drôme, c'est aussi l'occasion pour les Drômois de redécouvrir les sites touristiques de leur département."

Campagne de pub

L'ambition de ce plan est aussi de relancer la consommation pour permettre aux professionnels du tourisme de sortir la tête de l'eau. Cela passe notamment par un coup de projecteur sur le territoire. Une large campagne publicitaire est lancée pour attirer la clientèle de proximité (Grenoble, Lyon, Aix-en-Provence) dans la Drôme cet été.

3 professionnels sur 5 en grande difficulté dans la Région

Des mesures saluées par les professionnels du tourisme, qui demeurent néanmoins très inquiets. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour trois professionnels sur cinq, la crise pourrait mettre en péril leur activité d'ici fin 2020. Dans la Drôme, de nombreux restaurateurs et hôteliers ne savent toujours pas s'ils pourront embaucher des saisonniers cet été. Le tourisme représente 7 300 emplois permanents dans le département.