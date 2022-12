Drôme : une aide à l'installation d'entreprises pourra atteindre les 500 000 euros

Comment inciter les entreprises à s'installer dans la Drôme ? Le département a présenté sa stratégie emploi 2023-2028 le vendredi 9 décembre 2022 et engage 5 700 000 euros. Le plan prévoit l'augmentation du plafond de l'aide à l'immobilier d'entreprise. Pour les grands projets ayant pour objectif le recrutement de plus cent de salariés, cette subvention pourra atteindre les 500.000 euros.

ⓘ Publicité

Jusqu'à 500.000 euros d'aide pour les grands projets d'installation

L'aide à l'immobilier vise à favoriser l’installation et le développement d’entreprises. Lorsqu'un projet est durable il participe à la création d’emplois. Cette aide est destinée aux PME qui s'engagent dans une démarche respectueuse de l’environnement. Le déplafonnement de cette subvention est un avantage concurrentiel considérable explique Franck Saulignac, vice-Président du conseil départemental de la Drôme : "nous avons justement une entreprise conséquente qui prévoit de s'installer sur l'agglomération de Valence-Romans. Cette aide est un atout concurrentiel sans aucun doute."

En effet, le Groupe Fournier qui fabrique la marque Mobalpa prévoit de s'installer à Rovaltain (Drôme) d'ici 2026 et de créer au moins 150 emplois. Le projet sera certainement l'un des premiers à pouvoir bénéficier de cette augmentation du plafond de l'AIE.

Grâce à cet investissement, le département se fixe un objectif : la création de 1 500 emplois d'ici 2028.

Mieux accompagner les bénéficiaires du RSA

Dans la Drôme et sur la période de juin 2021 à juin 2022 les recrutements sont en hausse de 18,7 %. Pour autant, au second trimestre 2022, la Drôme a le deuxième taux de chômage (8%) le plus élevé de la région Auvergne-Rhône-Alpes (6,4%). À ce jour il y a 10.670 bénéficiaires du RSA dans le département. Pour accélérer leur insertion, le département va réduire considérablement le délai du premier rendez-vous d'orientation obligatoire avant de pouvoir percevoir l'aide du RSA. Jusque-là il était d'environ six mois, désormais il est de 15 jours, voire un mois maximum.

Pour augmenter les chances de réinsertion, le département de la Drôme mise sur le numérique. Les bénéficiaires du RSA auront une plus grande facilité d'accès au numérique. Des formations digitales seront accessibles dans l'ensemble des tiers-lieu du département.

Un bonus qui peut atteindre la somme de 8 000 euros pourra être versé aux entreprises qui recrutent des bénéficiaires du RSA, des jeunes de moins de 26 ans, des séniors de plus de 55 ans ainsi que des personnes en situation de handicap.