Drôme : une quinzaine de manifestants à Romans pour que "Vive l'APL"

Une quinzaine de manifestants ont répondu à l'appel du collectif "Vive l'APL" samedi, devant la mairie de Romans. Ils contestent la baisse des APL de cinq euros. Cette réduction est appliquée depuis le 1er octobre.

"Nous ne sommes qu'une quinzaine, c'est dommage. Les APL concernent des centaine de Drômois." Assis contre le kiosque devant l'Hôtel de ville de Romans-sur-Isère, un manifestant est contrarié. Pour Barbara, cette baisse des APL : "*_C'est une petite goutte dans une piscine olympique d'injustice.* Quand on a beaucoup de sous, c'est une semaine de course._"

"C'est minable de prendre ce genre de décision. On tape sur les plus modestes. Mais on fait des cadeaux aux gens assujettis à l'ISF. Ça ne passe pas." Nicole, 74 ans.