Même sans ski alpin, "venez profiter de la neige dans le Vercors !"

Ce n'est pas l'avalanche de bonnes nouvelles espérée, simplement une petite victoire pour les stations de ski : le gouvernement envisage d'ouvrir les remontées mécaniques le 7 janvier, si la situation sanitaire le permet. Dans le Vercors (Drôme), la neige est tombée en abondance ce vendredi. Les conditions auraient été idéales pour les amateurs de ski alpin, mais il est hors de question de se décourager pour le directeur des stations de la Drôme, Marc Oboussier. "On mise tout sur les activités nordiques. Pour les amateurs de ski alpin, c'est l'occasion de tester autre chose", résume-t-il.

Le domaine nordique de Font d'Urle (Drôme) s'étend sur plus de cent kilomètres. © Radio France - Claire Leys

Ski de fond, chiens de traîneau et biathlon

Pour pallier la fermeture des remontées mécaniques, les stations mettent en avant d'autres activités comme le ski de fond, les chiens de traîneau ou encore l'initiation au biathlon."Ce sont des disciplines qui se popularisent", détaille Nicolas Béton, le directeur commercial des stations de la Drôme. Ecoutez ci-dessous ses explications.

Les domaines nordiques de Font d'Urle et d'Herbouilly sont ouverts au public, celui du Grand Echaillon le sera ce dimanche 13 décembre. Les stations proposent aussi plusieurs tapis dédiés à la luge pour les enfants, à Font d'Urle et au Col de Rousset. Contrairement à l'année dernière, le Vercors peut compter sur un atour majeur : la neige. Ce vendredi, plus de soixante centimètres étaient déjà tombés "et ça devrait continuer ce week-end, on devrait atteindre un mètre de neige", anticipe avec joie Nicolas Béton.

Les stations du Vercors espèrent attirer du monde malgré la fermeture des remontées mécaniques. © Radio France - Claire Leys

Le mois de décembre représente 10 à 15% du chiffre d'affaires saisonnier des stations de la Drôme. "Les pertes liées à la fermeture des remontées mécaniques, on ne les rattrapera pas", prévient le directeur des stations, Marc Oboussier. Il espère pouvoir ouvrir ces installations dès le 7 janvier, comme l'envisage le gouvernement. Dans le Vercors comme ailleurs, la période janvier-février est cruciale pour l'équilibre économique des stations.