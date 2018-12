Du Castel au Rectorat: une manifestation mobilise 200 lycéens Dijonnais

Ils réclament l'abrogation de la réforme du baccalauréat et du lycée qui tire un trait sur les séries S, ES et L pour les remplacer par des "enseignements de spécialité" et ils rejettent Parcoursup qu'ils considèrent comme un outil de sélection à l'université.

Dijon - France

Les lycéens sont toujours bien décidés à faire entendre leur voix. Ce mardi peu avant midi, 200, ce sont retrouvés devant le rectorat à Dijon. Au départ, vers 9H00 du matin, environ 80 lycéens s'étaient rassemblés devant le lycée du Castel. Marchant dans tout le centre-ville ils se sont ensuite rendus d'établissement en établissement. Passant devant les lycées Hippolyte-Fontaine, Simone-Weil et Carnot pour recruter du monde. Perturbant, légèrement, la circulation des voitures et du tram sur leur passage.

Reportage aux côtés des lycéens avec Marie en Terminale au Castel Copier

La marche des lycéens dans les rues de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

La marche des lycéens dans les rues de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Ils se sont retrouvés un instant devant le lycée Simone-Weil © Radio France - Thomas Nougaillon

Ils réclament la suppression de Parcoursup -la très décriée plateforme d'accès aux études supérieures- ou encore l'abrogation de la réforme du bac. C'est bien beau de critiquer mais que ferait Paul, 16 ans, en Première ES au Castel s'il était à la place du ministre ? Eh bien lui recruterait des profs au lieu de sabrer les effectifs. "C'est très simple de savoir combien d'élèves il y aura dans les lycées. Il suffit de regarder les naissances en fait. On est de plus en plus, il faut donc plus d'enseignants" explique t-il. Exemple à l'appui Paul déplore des classes parfois surchargées. "On est 40 dans les salles de cours. Il y a même une option où nous sommes 47." "Il y a assez d'argent en France pour que l'on puisse créer des salles de cours et recruter des enseignants : il y a 100 milliards d'évasion fiscale dans notre pays".

Paul, 16 ans, lycéen au Castel à Dijon Copier

Kévin est médecin il suivait les lycéens durant leur manifestation "au cas où" avec son matériel de premiers secours © Radio France - Thomas Nougaillon

Quelques unes des revendications des lycéens © Radio France - Thomas Nougaillon

Susie Terminale S, Marie Terminale L et Julie Terminale ES au Lycée Montchapet © Radio France - Thomas Nougaillon

Le but des jeunes: être reçus par la rectrice afin qu'elle fasse remonter leurs doléances. Julie, 17 ans, en Terminale ES à Montchapet explique qu'ils veulent "faire passer toutes les revendications des lycéens sur la réforme du bac, Parcoursup mais aussi sur la baisse des APL qui va nous concerner très prochainement. Il y a beaucoup de revendications derrière notre mouvement, on n'est pas là que pour sécher les cours!"

Julie en Terminale ES au Lycée Montchapet Copier

La réponse de la rectrice d'académie

La semaine dernière des délégations lycéennes avaient été reçues par la rectrice de l'académie de Dijon, Frédérique Alexandre-Bailly. Dans un communiqué envoyé ce mardi, cette dernière constate que "ces rencontres ont permis d’échanger sur la réforme du lycée et du baccalauréat, sur Parcoursup ou encore les droits d’inscriptions à l’université pour les étudiants internationaux". Désormais Frédérique Alexandre-Bailly dit attendre des propositions concrètes des lycéens "afin de les aider dans la réussite de leurs parcours".

Paul, Matthias et Baptiste sont en Terminale S au Lycée Montchapet, ils répondent à nos "Trois Idées Reçues". © Radio France - Thomas Nougaillon

La mobilisation lycéenne a débuté le 30 novembre dernier. Ce lundi, à travers la France, 120 lycées étaient touchés par cette grogne, 40 étaient même bloqués. La semaine dernière jusqu'à 400 lycées ont été impactés selon le ministère de l'Éducation.

La réforme du bac, Parcoursup, les manifs lycéennes... Nous avons soumis "Trois Idées Reçues" à Paul, Matthias et Baptiste, trois lycéens Dijonnais. Une triple interview à écouter ce mercredi 12 décembre 2018 à 6H23 et 7H42 sur le 98.3 ou le 103.7 ou bien dès maintenant en cliquant sur le lien ci dessous.

Les "Trois Idées Reçues" en compagnie de trois lycéens Dijonnais Copier

Le communiqué de presse de la rectrice d'académie

Ce mardi 11 décembre une nouvelle manifestation de lycéens a eu lieu dans les rues de Dijon. Cette manifestation, pacifique, a réuni entre 150 et 200 lycéens qui ont terminé leur parcours vers midi devant le rectorat. Frédérique Alexandre-Bailly, rectrice de l’académie de Dijon, chancelière des universités, a reçu les délégations lycéennes la semaine dernière. Ces rencontres ont permis d’échanger sur la réforme du lycée et du baccalauréat, sur Parcoursup ou encore les droits d’inscriptions à l’université pour les étudiants internationaux. A cette occasion la rectrice a, par ailleurs, invité les lycéens à réfléchir sur des propositions concrètes notamment sur la co-construction des semaines de l'orientation en janvier, et sur la structuration d’une démocratie lycéenne respectueuse de chacun entre les conseils de la vie lycéenne (CVL). Les propositions sont attendues par la rectrice afin d’aider les lycéens dans la réussite de leur parcours.