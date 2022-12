Du changement pour les TER Sud-Aquitain, quels nouveaux trains, horaires, gares ?

Focus sur les nouveautés dans le Sud Aquitain dans les directions Pays Basque-Gironde et Pays Basque-Béarn

Des nouveaux horaires intitulée « OPTIM’TER » à compter du 11 sur les lignes TER vont permettre une offre augmentée comme par exemple la ligne 51 : Bordeaux - Bayonne - Hendaye. En semaine, un train supplémentaire est prévu entre Dax et Hendaye, et un aller-retour en plus Dax - Bayonne et Hendaye et Bayonne. L’amplitude est ainsi améliorée au départ de Bayonne vers Dax. Ainsi toutes les deux heures en journée des TER relieront Bordeaux et Hendaye, complétée par l’offre TGV, avec à noter les week-ends d’hiver, des retours plus tardifs d’Hendaye vers Bordeaux : 19h au lieu de 17h. En juin et septembre L’offre est encore plus renforcée entre Dax et Hendaye avec 4 Aller retour en plus, dont 2 le dimanche.

Sur la ligne Ligne 54 Bayonne - Cambo - St-Jean-Pied-de-Port , l'offre estival sera renforcée pour prendre en compte le surplus de voyageurs et des touristes estivaux. L’offre estivale du week-end sera mise en place en juin et en septembre pour prendre en compte les flux touristiques avec des retours plus tardifs dans les deux sens et un train matinal le dimanche vers Bayonne.

Ligne 53 Un aller-retour direct Pau - Hendaye sera possible tous les jours, toute l’année avec une amplitude plus large, jusqu'à 19h au lieu de 17h30. Il y aura aussi 5 aller-retour entre Pau et Bayonne contre 4 auparavant en semaine, permettant d’offrir 2 trains à l’heure en pointe du matin et du soir dans chaque sens, et avec les correspondance, selon la SNCF il y aura près d'un quart de correspondances à Bayonne pour effectuer un Pau-Hendaye.

Trois Lettres pour bien choisir son TER

La nouvelle codification des TER attribue trois lettres distinctes par train. Liné'R les trains qui desservent tous les arrêts, Facilit'R , les trains réguliers pour relier les périphéries au cœur de ville, et les Direct'R , pour relier les grandes villes entre elles.

Nouvelle codification TER Sud Aquitaine - SNCF

Cette codification sera déployée sur tous les canaux de vente pour les trains circulant à partir du 11 décembre, de la fiche horaire, au billet de train en gare, notamment sur les écrans, ou les plans du réseau. Les numéros de ligne restent inchangés pour la plupart : de 10 à 55.

Nouvelle codification - SNCF

Itsasu, la nouvelle étape

Le TER Saint jean Pied de Port direction Bayonne fera étape à Itsasu 6 fois en semaines et une fois de plus le week-end.

Horaires de la ligne St-Jean-Pied-de-Port -Bayonne via Itsasu - SNCF

Le nouveau plan des dessertes des TER

Plan du réseau TER avec les nouvelles typologies du train - SNCF

