Du chômage partiel chez Remade, dans le sud-Manche

Avranches, France

Depuis lundi 14 octobre, 180 salariés de Remade à Poilley sont au chômage partiel, pour une durée minimale de trois semaines. Une décision prise jeudi dernier, à l'issue d'une réunion entre les salariés, la direction et les administrateurs judiciaires, "en raison de la baisse d'activité", explique la direction.

Cela concerne les salariés de production, nous sommes au chômage partiel jusqu'à ce que la direction nous rappelle. Les autres équipes fonctionnent par moitié. Certains font de la formation, d'autres du grand ménage ou des inventaires. Mais les jours passent et on y croit de moins en moins, raconte une salariée

Une réunion avec l'avocat Thomas Hollande

Ce mardi 15 octobre, à Avranches, les salariés vont rencontrer Me Thomas Hollande, avocat du cabinet LBBa spécialisé en droit social. Il représente le CSE, le comité social et économique de Remade, qui réunit les représentants du personnel.

Le CSE a également fait appel au cabinet d'expertise-comptable Syndex et a décidé de se syndiquer auprès de la CFDT.

Une cellule psychologique

Dans son dernier communiqué aux salariés, le CSE de Remade écrit qu'il va "exiger de la Direction et des Administrateurs judiciaires désignés par le tribunal de commerce que toute la lumière soit faite sur l'origine des difficultés de notre entreprise et les agissements commis par nos actionnaires et dirigeants lors des derniers mois."

Ces dernières semaines, le CSE a également demandé à la direction la mise en place d'une cellule psychologique "compte tenu de l'angoisse et du stress générés par cette situation".