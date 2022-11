Du coworking à Villaines-la-Juhel pour soutenir le développement économique dans le Nord-Mayenne

Avec plus de trois logements sur quatre reliés à la fibre, la Mayenne est le département le plus équipé du Grand Ouest. Encore un argument pour attirer les télétravailleurs dans le département. Du coup, le coworking se développe comme c'est le cas, par exemple, à Villaines-la-Juhel, où la communauté de communes du Mont des Avaloirs ouvre un tiers lieu nommé "L'Ampère", un espace de coworking pour des auto-entrepreneurs, télétravailleurs et porteurs de projets.

L'objectif, c'est d'attirer différents profils explique Diane Rouland, la présidente de la communauté de communes: "ça nous paraissait important de faire un tiers lieu pour accueillir des touristes en transit et qui ont besoin de télétravailler quelques heures pour une urgence, pour accueillir des gens qui ont une résidence secondaire dans notre secteur et qui ont eux aussi besoin parfois de faire du télétravail et puis aussi pour accueillir des gens qui vivent sur le territoire. Le but c'est de mixer les publics, de faire un lieu d'échanges et d'en faire un lieu où on prend du bon temps au travail".

Aurélie Bordereau travaille dans la communication souvent depuis chez elle. Louer un bureau est une option pour élargir son réseau confie-t-elle : "j'ai aussi besoin de travailler avec d'autres personnes, de créer du lien et de ne pas rester seule dans son coin". L'espace de coworking "L'Ampère" doit ouvrir prochainement au public.