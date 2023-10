Du Croisic à la Tranche-sur-Mer, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires fait débat

Coup de bambou sur la taxe d'habitation des résidences secondaires. Plusieurs villes du littoral considérées en tension immobilière avaient jusqu'au 30 septembre pour augmenter cette taxe. Cela concernait 3.680 villes dont 83 dans la seule région des Pays de la Loire. L'objectif est double, inciter les propriétaires à louer à l'année leurs biens, et récolter de l'argent pour financer des logements.

Une hausse de 60 % dans de nombreuses villes

En Vendée où 21% des habitations sont des résidences secondaires, la plupart des villes ont voté la hausse maximale de 60 % : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d'Olonne, Noirmoutier, Brétignolles-sur-mer. Dans cette dernière ville, "la recette supplémentaire estimée pour 2025 s’élève à 635 000€ . Cette recette permettra de conduire une politique de logement active et incitative" indique la mairie. Saint-Jean-de-Monts se limite à une hausse de 30%, "une hausse mesurée et équilibrée pour que la mesure soit un levier impactant tout en préservant la mixité résidentielle et l’activité touristique, essentielle à l’économie locale", précise la ville. En revanche, La Tranche-sur-Mer ne bouge pas son taux.

"On a vraiment besoin d'aller assez vite dans la production de logements, explique Armel Pecheul, 1ᵉʳ adjoint au maire aux Sables d'Olonne, et autant y aller franchement. On a aussi fait un complément du plan "louez à l'année" qu'on a depuis deux ans, qui commence un peu à fonctionner. Ce n'est pas magique, mais on a quand même quelques centaines de résidences secondaires en moins. Je pense que là, en frappant un grand coup, on peut accélérer ce mouvement ". L'argent récupéré sera fléché sur la construction de logements abordables. Les Sables d'Olonne est la 8ᵉ ville de France en nombre de résidences secondaires (38% des habitations).

"Ça nous rend furieux, c'est d'une démagogie épouvantable"

Cette décision met hors de lui Michel Guillouf qui préside l'Association des résidents du quartier du Passage aux Sables d'Olonne qui représente une centaine de propriétaires : "Ça nous rend furieux, c'est d'une démagogie épouvantable, car la mairie sollicite des gens qui ne sont pas électeurs dans la ville. 60 % c'est intolérable ! Parmi les résidents, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des faibles revenus. Les locations saisonnières sont aussi indispensables à la vie de la station".

150 euros de plus par an : "un effort à relativiser"

En Loire-Atlantique, la question divise les 45 communes concernées. La Bernerie-en Retz par exemple a voté pour une surtaxe de 40% "ça fait 150 euros de plus à débourser par an, mais il faut relativiser" explique le maire Jacques Prieur. "Nos 2252 résidences secondaires bénéficiaient d'un taux de taxe d'habitation initialement très bas et puis il s'agit de participer à l'effort collectif". La solidarité est également invoquée par la maire de la Plaine-sur-Mer, Séverine Marchand qui a fait voter une surtaxe de 30%. "Nos entreprises veulent recruter mais les salariés ne peuvent pas se loger donc avec les 197.000 euros que la surtaxe va générer, nous allons acheter du foncier". Et d'insister : "les résidents secondaires eux aussi ont besoin d'infirmiers ou de maçons, encore faut-il que ce personnel puisse se loger sur notre territoire".

Pas de surtaxe à Pornic, Saint-Brévin, La Baule, Le Croisic

En résumé : la surtaxe des résidences secondaires sert à récupérer de l'argent pour acheter du foncier et faire du logement accessible. Mais toutes les communes n'ont pas le même raisonnement. Il n'y a pas de surtaxe par exemple à Pornic, Préfailles, St Michel-Chef-Chef ou encore Saint-Brévin. Des communes qui attendent de voir ce que ça va donner chez les voisines, ou alors qui assument totalement une autre politique.

Avec 63% de résidences secondaires, la très chic La Baule aurait pu se mettre trois millions d'euros dans la poche. Mais pour le maire Franck Louvrier, il n'en a jamais été question. "Je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts et nous n'avons pas ou peu de foncier, donc autant éviter de faire fuir nos résidents secondaires qui font vivre nos commerces". C'est le même point de vue au Croisic. "Les résidents secondaires sont présents une bonne partie de l'année désormais, ils font vivre le commerce, l'artisanat et payent déjà une taxe d'habitation" explique la maire Michèle Quellard. Franck Louvrier surenchérit : "la Baule n'est plus une station mais une ville balnéaire". Entre les lignes : les résidents secondaires, une population qu'il vaut mieux chouchouter que ponctionner. On l'aura compris : chacun voit midi à sa porte.