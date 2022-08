Du gaz produit dans l'Indre grâce à la construction d'un méthaniseur géant

27 millions d'euros sont investis pour bâtir un méthaniseur à Luçay-le-Mâle. Ce sera le plus grand équipement de la région Centre-Val de Loire et permettra de produire du gaz.

Face à une profession en crise, les agriculteurs essaient de diversifier leurs ressources et d'unir leurs forces. C'est le cas dans l'Indre avec ce projet de méthaniseur dont la première pierre sera posée en septembre à Luçay-le-Mâle. La mise en service est prévue pour le printemps 2024. Une cinquantaine d'acteurs s'associent : des collectivités locales et de très nombreux éleveurs et céréaliers du département. La méthanisation, c'est un procédé qui consiste à transformer les bio-déchets et déchets agricoles en gaz. "Produire du gaz au moment où la Russie menace de couper ses exportations, cela a du sens", confie Annick Brossier, présidente de la communauté de communes Ecueillé-Valençay.

"On va produire plus d'énergie avec ce méthaniseur que ce que la communauté de communes pourrait consommer", se félicite Daniel Rabier, l'agriculteur en charge du projet. Sans compter le résidu laissé par le processus de méthanisation qui peut être utilisé dans les champs. "On récupère les digestats, ce sont des fertilisants qui peuvent servir de substituts aux engrais, dont les prix ont été multipliés par deux ou trois depuis la guerre en Ukraine", ajoute-t-il.

On va économiser 15 000 tonnes d'émission de gaz à effet de serre

- © Radio France - Jérôme Collin

L'union des agriculteurs fait leur force

Pour la communauté de communes, l'avantage est de pouvoir se débarrasser de ses bio déchets à moindres frais. "Actuellement, nous devons notamment les enfouir. Cela coûte cher. Avec le méthaniseur, il faudra seulement les apporter sur place. Les coûts seront moins élevés", explique Annick Brossier. Les agriculteurs aussi vont pouvoir jeter leurs déchets plus simplement.

Mais surtout, ils s'offrent la possibilité de diversifier leurs revenus. "Les matières premières et les charges se sont envolées. Mais on espère pouvoir dégager des revenus distribués aux agriculteurs notamment. Le gaz produit sera entièrement revendu", détaille Daniel Rabier. Un complément loin d'être anodin pour une profession en difficulté. "C'est aussi pour ça que nous nous engageons pour soutenir nos agriculteurs", appuie la présidente de la communauté de communes.

Lutter contre les nuisances olfactives et sonores

Mais les méthaniseurs font rarement l'unanimité autour d'eux. Et pour cause, ils sont régulièrement pointés du doigt pour les nuisances créées. Des odeurs désagréables, du bruit à cause de la circulation pour apporter les déchets sur place... Alors les acteurs mobilisés à Luçay-le-Mâle veulent rassurer. "Les technologies ont véritablement évolué par rapport à il y a quelques années. Oui, il peut y avoir quelques désagréments mais ça n'a rien à voir avec avant", assure Patricia Keller, de la MSA Berry-Touraine.

"Le transport des fumiers va se faire dans des caissons hermétiques avec des joints pour éviter les fuites. Le méthaniseur sera dans un hangar fermé et il y aura des purificateurs d'air", ajoute Daniel Rabier. Et concernant l'acheminement des déchets, la communauté de communes assure qu'elle a "beaucoup travaillé pour répartir ce flux de camions et de tracteurs pour qu'ils ne passent pas tous dans le centre de Luçay-le-Mâle ou sur la même route".