Du gel hydroalcoolique vendu aux artisans tourangeaux qui continuent de travailler

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire propose aux artisans du département qui doivent continuer à travailler une nouvelle solution pour s'approvisionner en gel hydroalcoolique. Production réalisée par une entreprise du département et acheminée par un transporteur local.

Attention ! Cette offre est uniquement réservée aux artisans toujours en activité malgré le confinement. Et c'est bien évidemment payant. C'est un nouveau service à l'initiative de la CMA 37, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire. Pour mieux protéger les artisans et leur proposer du gel hydroalcoolique, elle a mis en relation une entreprise du département qui produit ce gel ( l'entreprise souhaite rester anonyme ) et un transporteur tourangeau chargé lui de le mettre à disposition des artisans.

Jusqu'à ce vendredi midi, les entreprises artisanales concernées et intéressées peuvent donc passer commande auprès de Touraine Acheminement au 02 47 29 16 29 ou par mail : exploitation@ta37.fr.

Les premiers bidons de gel hydroalcoolique seront disponibles courant semaine prochaine. Deux solutions. Vous faire livrer ou venir les chercher sur le site de Touraine Acheminement au 2 rue Jean Monnet à Notre-Dame-D'Oé. Si la demande est au rendez-vous, la CMA 37 est prête à renouveler l'opération ces prochaines semaines.