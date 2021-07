Du made in Poitou à la grande expo de l' Elysée

Deux entreprises de la Vienne et une des Deux-Sèvres retenues pour la Grande Exposition du Fabriqué en France.

Après le succès de sa première édition en janvier 2020, la Grande Exposition du Fabriqué en France fait son grand retour ! Pendant deux jours (3-4 juillet) entreprises, artisans, producteurs et industriels pleinement engagés dans la fabrication française sont mis à l’honneur au Palais de l’Élysée. 106 entreprises sélectionnées après la candidature de plusieurs milliers de dossiers, pour cette deuxième édition de la grande exposition du fabriqué en France qui se déroule au Palais de l'Elysée.

Fabrication à la main - Indiscrète

Michel Gouzon, le repreneur d'Indiscrète oscille entre fierté et aussi le stress puisqu'il y aura une démonstration avec une des salariées :" On avait envoyé notre dossier de candidature mais on n'y croyait pas vraiment et franchement c'est une belle reconnaissance pour les ouvrières et les deux codirigeantes qui ont redressé l'entreprise. Ca fait chaud au coeur et en même temps il y a une pointe de stress car ce samedi une de nos ouvrières doit effectuer une démonstration sur des machines que nous avons fait voyager depuis notre siège à Chauvigny et j'espère qu'elles ne seront pas déréglées."

le nouveau gobelet Earth Cup® est le 1er gobelet sur le marché 100 % monomatériau papier, sans polyéthylène et compostable à domicile - CEE Schisler

David Schisler, de l'entreprise CEE Schisler est fier d'y présenter son gobelet en carton sans film en plastique pour boissons chaudes ou froides "Alors c'est une belle reconnaissance pour notre entreprise, et une vraie fierté après ce n'est pas un salon où nous allons tenir un stand et signer des contrats avec des clients, mais c'est bien que les visiteurs découvrent notre produit."

Aigle est aussi du voyage et présentera ses célèbres bottes en caoutchouc