Du mieux sur le front de l'emploi : le chômage baisse en Mayenne au deuxième trimestre 2021

Le chômage baisse en France au deuxième trimestre, en Pays de la Loire aussi ! Des chiffres encourageants en pleine crise sanitaire. D'après les chiffres de Pôle Emploi publiés ce mardi, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité, la catégorie A, est de 171.000 dans la région, une baisse de 2,1 % sur trois mois et de 22,5 % sur un an. C'est mieux que la moyenne nationale. En Mayenne, on compte 10.490 chômeurs, baisse trimestriel de 1% et de plus de 25% sur un an.

L'embellie se confirme donc sur le front du chômage au deuxième trimestre avec une baisse significative, mais la situation reste fragile alors que le pays est entré dans la "quatrième vague" de l'épidémie de Covid-19, avec le très contagieux variant Delta. Selon les chiffres publiés mardi par le ministère du Travail, le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une baisse de 1,3% au deuxième trimestre en France (hors Mayotte), soit 50.600 inscrits en moins, à 3.750.000. En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de 0,5% et s'établit à 5.984.000, repassant ainsi sous le seuil des 6 millions.

