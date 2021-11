Du monde, beaucoup de monde attendu à Saint-Nazaire ce vendredi pour le départ du "Wonder of the Seas"

Ce vendredi, il y aura du monde à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). La raison ? : le géant des mers "Wonder of the Seas", en construction depuis deux ans à Saint-Nazaire, va quitter le port.

Le "Wonder of the Seas", quelques jours avant de quitter Saint-Nazaire.

362 mètres de long, 64 de large et une capacité d'accueil de 6.988 passagers et 2.300 membres d'équipage. Voilà quelques chiffres-clé du paquebot "Wonder of the Seas" construit à Saint-Nazaire. Et c'est vendredi 5 novembre, aux alentours de 17 heures, que cet immense paquebot, commandé par le croisiériste américain Royal Caribbean, va prendre le large pour rejoindre Marseille. Et du monde, beaucoup de monde est attendu pour assister à ce spectacle confie-t-on à l'office de tourisme.

"Chaque départ de bateau amène beaucoup de monde et là on s'attend à avoir beaucoup de monde car c'est la fin des vacances scolaires, ça tombe plutôt très bien. C'est un vendredi. C'est en fin de journée. La météo s'annonce très, très belle. Toutes les planètes sont alignées pour accueillir beaucoup de monde", confie Arnaud Glize, responsable communication de la marque Saint-Nazaire Renversante, à laquelle est rattaché l'office de tourisme. Pour l'occasion, la structure met en place un direct sur sa page Facebook.

Il évoque des demandes d'informations en augmentation de 30%; des demandes liées à cet événement. Il y a aussi la forte consultation de la page dédiée aux paquebots avec plus de 5.000 personnes qui se sont rendues cette page depuis le début des vacances scolaires. Les personnes intéressées viennent des Pays-de-la-Loire, de la Bretagne, mais aussi de région parisienne. Si certaines ne viendront que pour cet événement, d'autres prolongeront le séjour. De bon augure pour les professionnels du tourisme.