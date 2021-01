Du monde dans les rues du Mans pour le premier week-end des soldes

Malgré le couvre-feu et le contexte sanitaire, les Sarthois étaient nombreux dans le centre ville du Mans. Mais toutes les boutiques n'ont pas réussi à en profiter et espère une meilleure affluence ce dimanche.

La plupart des boutiques du centre ville du Mans seront ouvertes ce dimanche. Une ouverture exceptionnelle pour les soldes d'hiver, qui ont attiré ce samedi de nombreux sarthois flânant dans les rues jusqu'à 18h et le début du couvre feu.

Ce premier week-end de soldes est encourageant estime Julie de la boutique de chaussures Piéton.

"On est agréablement surpris. Il y a du monde, il y a des acheteurs alors qu'avec tout ce qu'il se passe, on s'était dit que les gens n'allaient pas vouloir sortir, entre ceux qui ont peur du Covid et ceux qui ne veulent pas dépenser en craignant un nouveau confinement. Mais au final, c'est bien. La boutique n'a pas désempli de la journée".

Pour autant, si les boutiques de l'habillement semblent avoir plutôt bien tirées leur épingle du jeu malgré ce contexte difficile, cela a été plus décevant pour les autres comme en témoigne Sabine Delandre, de la bagagerie JD Cuir.

"C'est très calme. Il y a du monde dans les rues mais les gens se promènent plus qu'ils n'achètent. Il y a eu trop de ventes privées juste après Noël. Les soldes ne sont pas assez identifiées. Je suis déçue car nous avons un stock important. C'est pourquoi la boutique sera ouverte ce dimanche et on espère qu'il y aura des clients".

Ce dimanche et le suivant (31 janvier), les commerces sarthois peuvent ouvrir. Comme dans d'autres départements, le préfet de la Sarthe ayant pris un arrêté en ce sens afin de les aider à fonctionner malgré le couvre-feu.