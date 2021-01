Stations de ski : les clients testent des nouveautés mais "ça ne compensera pas la fermeture des remontées"

L'espace nordique de la station de La Pierre-Saint-Martin, dans la vallée du Barétous (Pyrénées-Atlantiques) n'a pas désempli ces vacances de Noël. "Notre _fréquentation sur l'espace nordique a doublé_. Nous avons eu en moyenne 200 personnes par jour, contre 50 à 100 personnes en temps normal", se réjouit le directeur de la station Dominique Rousseu.

"Mais ça ne compensera jamais la fermeture des remontées mécaniques, regrette le responsable. C'est l'activité principale de notre station et la période des vacances de Noël représente environ 20% de notre chiffre d'affaires pour la saison. C'est curieux de voir toute cette neige, très bonne à skier en plus, et de ne pas pouvoir l'offrir à nos clients".

Ceux-ci découvrent alors de nouvelles activités. Et il y a le choix, à "La Pierre", entre balade en chiens de traîneaux, en fat bike, ski de fond, raquettes ou biathlon.