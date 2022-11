Du pneu à la ceinture : les boutons des jeans 1083 sont maintenant Made in Drôme

Les boutons de jeans n'étaient plus fabriqués en France, désormais une entreprise de la Drôme s'en charge. Le groupe Vallgrip, et son usine d'Albon, Ugigrip, s'est associé à la marque de jeans 1083, de Romans-sur-Isère, et va fabriquer l'intégralité des boutons à partir de maintenant. À l'origine, l'usine fabrique des "crampons pour pneumatiques d'hiver", autrement dit, des "clous". En modifiant un peu le processus, après plusieurs mois de recherche et développement, l'usine est désormais capable de produire des boutons siglés 1083, grâce à la technologie de la frappe à froid. C'est une des deux innovations présentée par la marque drômoise lors du salon MIFEXPO, à Paris, salon du made in France. Jusqu'ici les boutons étaient produits en Italie. Différents des autres boutons de jean, les 1083 sont en aluminium, moins fragiles à la corrosion.

D'ailleurs, quelques savoir-faire et processus restent transalpins, même pour 1083, car ils sont inconnus en France. C'est le cas de la teinture à l'indigo et la filature cardée. Une situation que déplore Thomas Huriez, le président de 1083, qui aimerait un retour en force du made in France. "Sur les 67 millions de jeans vendus l'année dernière en France, on n'en a vendu que 50 000, c'est pas grand chose", pointe-t-il, en appelant de ses voeux l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché du jean. "Ce ne sont pas des concurrents, plus il y en a, plus des synergies se créent, plus nous on va réaliser du chiffre d'affaires", décrit-il. Au-delà des boutons, 1083 a également développé une gamme de jeans "délavés proprement", grâce à une technique à l'azote développée en partenariat avec Bleu Océane, entreprise de Vendée, en charge de délaver les jeans.