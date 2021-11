Du recyclage à l'embouteillage : le site de Saint-Yorre fabrique désormais ses propres bouteilles recyclées

La SCBV de Saint-Yorre possède désormais son centre de recyclage intégré pouvant produire 20 000 tonnes de plastique recyclé par an. Des bouteilles aussitôt réutilisées sur place pour l'embouteillage.

L'enjeu est de taille pour les producteurs d'eau minérale, déjà critiqués pour leur marchandisation de l'eau, pas question d'être montrés du doigt aussi pour leur production de plastique à usage unique. A Saint-Yorre, le groupe Alma, dont fait parti la Société Commerciale des eaux du Bassin de Vichy (SCBV), a donc investi dans un immense centre de recyclage, le premier intégré à un site d'embouteillage. 30 embauches à la clé.

Une partie de la chaîne qui permet de transformer les paillettes de plastique broyé en PET recyclé. © Radio France - Juliette Micheneau

Visite de Roxpet Centre, le centre de recyclage intégré au site d'embouteillage de Saint-Yorre. Copier

"Sur le même site, on va régénérer de la matière plastique, l'utiliser directement pour fabriquer des préformes, l'avant-bouteille, qui ensuite sont envoyées directement, sans transport, dans l'atelier d'embouteillage pour créer de l'eau minérale Saint-Yorre et Vichy Célestins", détaille Simon Fleury, le directeur de cette usine de recyclage baptisée ROXPET Centre.

Objectif : dépasser les 50% de PET recyclé dans toutes les bouteilles du groupe

20 000 tonnes de plastique PET recyclé doivent sortir chaque année du site, soit l'équivalent moyen d'un milliard de bouteilles, entièrement composées de recyclé. C'est le cas aujourd'hui pour Saint-Yorre et Vichy Célestin. Et si l'Europe impose à l'horizon 2030 un minimum de 30% de recyclé dans les productions plastiques, Simon Fleury, lui table sur plus de 50% dans toutes les bouteilles du groupe Alma.

Le centre de recyclage ROXPET représente 30 emplois de plus sur le site de Saint-Yorre. © Radio France - Juliette Micheneau

Luc Baeyens, directeur général du groupe Sources Alma. Copier

Reste à trouver la matière première, car comme le rappelle Luc Baeyens, directeur général du groupe Sources Alma, "en France seulement 57 à 60% des bouteilles plastiques collectées sont réellement triées pour être recyclées, le reste est incinéré ou enfoui."

Dans certains supermarchés, des machines de collecte offrent des bons d'achat contre le retour des bouteilles plastiques. © Radio France - Juliette Micheneau

Luc Baeyens, directeur général du groupe Sources Alma serait favorable, en dernier recours, au retour de la consigne. Copier

Aujourd'hui il se dit favorable au retour de la consigne pour augmenter ce taux de collecte, combiné aux machines de récupération de bouteilles installées dans certains supermarchés qui offrent bons d'achat contre dépôt de bouteilles.