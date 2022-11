Du répit pour les commerçants avec la réouverture à double sens du pont du 14 juillet à Pau

Après plus de trois mois de travaux, le chantier qui affecte la rue du 14 juillet à Pau marque une pause. Depuis cet été, des travaux sont réalisés sur le pont qui va jusqu'au quartier de la monnaie : la voie est à sens unique pour les voitures, les conducteurs empruntant l'autre sens sont obligés de passer par des déviations. La circulation a donc drastiquement réduit, et la fréquentation des commerces par la même occasion. Mais à partir de ce vendredi 25 novembre, le pont rouvre dans les deux sens pour un mois et demi, jusqu'au 16 janvier.

Une chute de la fréquentation depuis l'été

Une pause loin d'être anodine, puisqu'elle coïncide avec la période des fêtes de fin d'année, où les trajets vers le centre-ville de Pau sont plus fréquents. "Ca va faire respirer la rue" reconnaît Alexis, qui travaille dans un fast-food sur la voie. "Pour les commerçants ont vit une période très dure" explique-t-il_, "ça va de 30% à 50% de chiffres d'affaire en moins pour tous les commerçants"_.

C'est le cas pour la boulangerie Jaubert, juste à l'entrée du pont. "Depuis le 1er août, on a perdu 20% de notre fréquentation" note David Jaubert, le gérant "donc la pause va nous laisser une petite ouverture jusqu'à janvier. Parce que nous en général c'est autour du 15 décembre qu'on a une activité un peu à la hausse. On retrouve des clients qui reviennent de toute la France voir les parents, les grand-parents, donc en général on multiplie par trois notre affluence sur Noël et le jour de l'an".

La hâte que les travaux se terminent pour de bon

D'autres commerces sont dans l'expectative, et estiment qu'un mois et demi de réouverture, c'est trop peu pour que les clients reviennent. "Le temps qu'ils se rendent compte que c'est rouvert, ce sera déjà presque refermé" craint Anthony Fernandes, qui tient la librairie l'Evasion. Mais tous les commerçants en revanche s'accordent pour dire qu'ils ont hâte que le chantier se termine une bonne fois pour toutes. "Une fois que ça sera fini bien sûr la rue du 14 juillet sera belle" admet Danny, gérant du bar-tabac El Toro, "mais pour l'instant on en chie".