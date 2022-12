Du sirop original et artisanal fabriqué à l'Atelier du sirop à Mèze

Du sirop artisanal fabriqué à Mèze par l'Atelier du sirop . Goût framboise, fraise menthe ou plus original sapin, pain d'épice, gingembre. Tous sont créés avec des produits naturels et en partant des goûts de la famille propriétaire de l'entreprise.

Entretien avec Loic Dubuc, directeur de l'Atelier du sirop.

Vous proposez une large gamme de saveurs de sirop. On ne va pas pouvoir en faire la liste. Alors dites-moi quels sont vos préférés ?

C'est délicat. On est une entreprise familiale. Tous les sirops ont un lien avec les membres de la famille. Par exemple, le sirop de framboise, c'est le sirop de mon fils et le sirop de fraise celui de ma fille. Chaque sirop a son histoire, donc on ne peut pas dire qu'il y en a un préféré. C'est comme choisir un enfant dans une famille, c'est impossible. On a tous des goûts différents. Et comme nous, c'est des sirops familiaux, tous les sirops sont nos préférés.

Quand vous dites que ce sont des sirops familiaux, ça veut dire que vous partez du goût de vos enfants pour les inventer ?

Oui par exemple, la dernière création c'est un sirop litchi. C'est ma femme qui adore manger du litchi au sirop. On est parti de ce principe là et on a développé un sirop adapté à son goût. On est parti d'une conserve, on a essayé de retrouver le goût et de faire un sirop à partir de ça. S'il plaît à ma femme, c'est déjà une bonne chose. Par extension, j'espère conquérir nombre de consommateurs.

Le nom des sirops a -t-il aussi un lien avec votre famille ?

Oui, par exemple, le sirop de framboise c'est le sirop de Noa. C'est le prénom de mon fils. Chaque sirop a sa personne représentante.

Comment faites-vous pour fabriquer ces sirops ?

On a un principe dans l'entreprise, c'est que nos produits sont simples, sains et gourmands. On cherche vraiment à avoir des produits qui nous ressemblent.

On va avoir des produits qu'on va fabriquer de manière à ce que le commun des mortels puisse le faire dans sa cuisine. Il n'y a pas d'ingrédient particulier. On n'utilise pas de conservateurs, rien que des choses qui sont naturelles au maximum. Donc on va prendre de l'eau, du sucre, des jus de fruits, des infusions de plantes.

On essaye de trouver vraiment des ingrédients simples à utiliser. Après nous, on y apporte notre technicité pour que le produit soit accessible et facilement compréhensible pour le consommateur. Pour qu'il ne se pose pas la question de savoir s'il y a du potassium ou je ne sais quoi dedans. Nous, on est sur des ingrédients qui sont très simples.

Vous avez dit que c'était une entreprise familiale. Est-ce qu'à table, à chaque repas, vous avez du un sirop ?

Oui, on a du sirop à table. On n'a jamais le même parce que parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est moi qui fais les essais. J'essaie plein de choses différentes. Les premiers testeurs, ils sont dans la famille.

Chaque bouteille de l'Atelier du sirop coûte 6,50 euros.

