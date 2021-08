Du soleil et des souvenirs pour les oubliés des vacances du Secours Populaire du Nord

C'est une tradition depuis plus de quarante ans. Chaque année au mois d'août, le Secours Populaire organise des journées pour les enfants qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances. Après le parc Astérix, il y a deux ans, la fédération du Nord a choisi le parc d'attractions Bagatelle à Merlimont (entre Berck-sur-Mer et Le Touquet) Ce sont 4500 enfants et parents qui ont été emmené en bus pour une journée. Mais avec le Covid et les contraintes sanitaires Jean Louis Callens le président de la fédération du Nord s'est posé beaucoup de questions sur son organisation.

Jean Louis Callens le président du Secours Populaire du Nord

La journée des oubliés des vacances a bien eu lieu et c'est une réussite. Les familles ont pu profiter des attractions du parc bagatelle sous le soleil. "Je vais faire tous les manèges a sensations fortes" dit avec le sourire Quentin. " l'ambiance est familiale et grâce au Secours Populaire je peux profiter d'une belle journée avec ma fille" nous explique Leila. "On va repartir avec plein de souvenirs et les enfants aussi" nous confie Fabrice.

Reportage d'Emmanuel Bouin à Bagatelle lors de la journée des oubliés des vacances

Dans la région des Hauts-de-France un enfant sur trois ne part pas en vacances rappelle le Secours Populaire.