"Du soulagement et de la tristesse" : sentiments confus après la reprise d'Alvance Wheels à Diors

L'avenir s'éclaircit petit à petit pour Alvance Wheels. Menacée de liquidation judiciaire, l'usine basée à Diors va rester ouverte. Mardi, le tribunal de commerce de Paris a annoncé la reprise de l'activité par Emile di Serio, le patron de Saint-Jean Industries. La priorité est de moderniser l'outil de production : 43 millions d'euros d'investissements sont prévus. "Nous avons des machines qui datent d'il y a plus de 20 ans. C'est primordial d'investir. C'est vital aux yeux des constructeurs et de nos futurs clients", analyse Christophe Bouvet, représentant de l'intersyndicale, invité de France Bleu Berry ce mercredi. Mais le travail ne va pas tout de suite repartir sur des bases élevées. Les commandes ne permettent pas d'assurer de l'activité à tous. Voilà pourquoi une centaine de postes vont être supprimés.

Une cinquantaine de départs volontaires déjà programmés

"C'est un sentiment mitigé. Il y a du soulagement [par rapport à la reprise] mais aussi de la tristesse par rapport aux salariés licenciés", souligne Christophe Bouvet, délégué CFDT. "Ça fait beaucoup de personnes en moins, des salariés qui vont peiner à retrouver du travail vu la conjoncture actuelle. Et même pour les salariés qui restent, ça n'est pas évident à gérer. Quand vous vous retournez, vous ne voyez pas vos collègues", ajoute-t-il. Une cinquantaine de salariés ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts pour la procédure de départ volontaire.

Notre but principal était de pérenniser tous les emplois et on n'a pas pu le faire malheureusement.

Les syndicats restent vigilants. Ils ont rencontré Emile di Serio ce mercredi matin sur le site de l'usine Alvance Wheels de Diors. "Il faut que notre actionnaire joue le jeu et pas qu'il fasse comme les précédents à ne pas tenir ses promesses", prévient Christophe Bouvet. "Et on compte sur Renault et Stellantis pour qu'ils tiennent leurs engagements et qu'ils fassent plus s'ils le peuvent", conclut le délégué CFDT.