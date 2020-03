"Du stade vers l'emploi en 2024": la région Île-de-France s'allie à la Fédération d'Athlétisme pour l'emploi

La région Île-de-France et la Fédération Française d'Athlétisme lancent l'opération "Du stade vers l'emploi en 2024" destinée aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi.

La région Île-de-France a dévoilé ce lundi 9 mars son opération "Du stade vers l'emploi en 2024", en partenariat avec la Fédération Française d'Athlétisme (FFA), Paris 2024 et Pôle Emploi.

Le principe : organiser des ateliers de coaching sportif et d'emploi sur une journée qui réuniront les demandeurs d'emploi et les entreprises franciliennes qui recrutent. Rassembler ces personnes qui ne se connaissent pas, pour qu'elles fassent du sport ensemble, bref une autre manière d'imaginer et d'aborder un "job dating".

La première journée est organisée ce jeudi au Centre départemental de formation et d'animation sportives d'Eaubonne dans le Val-d'Oise. D'autres sessions seront organisées dans les prochains mois à Paris, Meaux, Conflans-Sainte-Honorine, au Blanc-Mesnil ou encore à Massy. D'après le conseil régional,"en moyenne, le taux d'accès à l'emploi à l'issu d'une opération de cette nature est de 50%".