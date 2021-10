"Du stade vers l'emploi", ou comment trouver un travail en jogging

Trouver un travail en jogging et baskets : c'est l'idée derrière "Du stade vers l'emploi". Un événement organisé par Pôle Emploi et la Fédération française d'athlétisme ce jeudi au Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Poitiers.

La première édition de l'événement "Du stade vers l'emploi" a eu lieu jeudi 7 octobre au CREPS de Poitiers. 60 demandeurs d'emploi et une quinzaine de recruteurs se sont retrouvés sur la piste d'athlétisme le temps d'une matinée, avant de passer aux entretiens d'embauche. Le tout organisé par Pôle Emploi et la Fédération française d'athlétisme.

"Les participants sont tous répartis en petits groupes, explique Frédéric Tourneur, directeur Pôle Emploi de Poitiers Grand Large. Ils sont tous anonymes dans un premier temps, personne ne sait qui est recruteur, et qui est demandeur d'emploi". Un concept particulièrement apprécié par Nathalie, au chômage depuis plusieurs semaines : "Ça nous permet de nous rapprocher et d'avoir un contact plus sympathique avec eux, parce que d'habitude, on les voit comme des personnes qui sont dans les procédures, dans les dossiers... Là, c'est différent."

Montrer ses qualités au delà d'un CV

Pour Aurélien aussi, cet événement tombe à pic. "J'ai déjà répondu à plusieurs offres d'emploi, mais d'habitude, les recruteurs ne regardent que le CV, regrette-t-il. On n'a pas l'occasion de montrer tous nos atouts, nos valeurs, qui on on est vraiment quoi." Il compte bien mettre en avant ses facilités de communication et son esprit d'équipe. Des valeurs que recherche Franck, recruteur pour une entreprise de formation. "C'est important dans le travail de se soutenir tous et d'aider les autres quand ils sont en difficulté", explique-t-il.

Ce type d'initiative pourrait bien se développer dans les années à venir. "On va de plus en plus vers des recrutements par compétences, par savoir-être, ajoute Frédéric Tourneur, beaucoup plus que par les diplômes. Parce que l'adéquation ne se fait pas correctement sur le marché du travail aujourd'hui : on va chercher des gens avec des diplômes, et on s'aperçoit qu'en fait, notre métier se base sur des aptitudes que l'on va pouvoir trouver chez d'autres candidats."