Du textile 100% Français, de A à Z : le patron des Tissages de Charlieu est sur France Bleu ce jeudi matin

Recevoir Eric Boel, c'est recevoir un des chefs d'entreprise les plus dynamiques de notre département et même de France. Un chiffre le prouve : en 2022, dans notre pays 80 usines ont été créées. 4 sont l'œuvre d'Eric Boel et de ses associés. 5% à eux tout seul !

Nous passerons donc 1h avec ce capitaine d'industrie hors norme ce jeudi matin pour tracer l'histoire des Tissages de Charlieu et nous projeter sur leur avenir. Avec Eric Boel nous évoquerons la perspective d'une filière textile aussi vertueuse que possible, du producteur au consommateur.

Si vous avez un message ou une question pour ce patron qui s'était aussi illustré en mars 2020 en lançant la production de masques en tissus en pleine crise Covid dès les premières heures du confinement, vous pouvez nous appeler au 04 77 10 00 10 ce jeudi matin entre 7h25 et 8h30.