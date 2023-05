Du vrai savon d'Alep, "ancêtre du savon de Marseille", en Normandie

C'est pour faire connaître le savon d'Alep, "le vrai savon d'Alep" que Zeina Egho a créé, en 2015, son entreprise Al Bara à Gaillon (Eure). Originaire d'Alep, la quadragénaire "venue en France à cause de la guerre en 2012", fait fabriquer des savons à Alep, "on a un atelier là-bas qui fait travailler des gens qui sont restés en Syrie malgré la guerre" explique-t-elle. Dix-sept personnes travaillent dans un atelier à Alep pour assurer le conditionnement et l'étiquetage. Une façon de soutenir économiquement son pays, récemment touché, avec la Turquie voisine, par un tremblement de terre le 6 février 2023 qui a causé la mort de plus de 6.000 personnes en Syrie.

ⓘ Publicité

Zeina Egho (à droite) dans l'atelier d'Al Bara à Alep, en Syrie - Zeina Egho

Zeina Egho s'est rendue à Alep quatre jours après le séisme, "c'était comme un film d'horreur" se souvient-elle, "dans les quartiers populaires, tout était détruit. Il y a des gens partout dans les rues, des tentes qui poussent comme des champignons". L'atelier de Zeina Egho, situé dans une zone industrielle, n'a, par chance, pas été touché par le tremblement de terre, mais "deux salariés ont complètement perdu leur logement". La société a loué une maison pendant un an pour une famille et cherche une solution pour la seconde famille qui trouve, avec Al Bara, un complément de revenus.

loading

Un vrai savon d'Alep, fabriqué en Syrie

Alep, moteur économique de la Syrie avant la guerre est connue pour "ce fameux savon, qui est l'ancêtre du savon de Marseille" avance Zeina Egho. Si le savon de Marseille est exclusivement composé d'huile d'olive, le savon d'Alep est un mélange d'huile d'olive et d'huile de laurier et il aurait, à écouter la patronne d' Al Bara , de nombreuses vertus : "C'est mieux pour la peau, les peaux sensibles, l'eczéma, l'acné. On peut l'utiliser pour les bébés comme pour les vieux. C'est un savon quotidien avec des bienfaits pour la peau".

Des centaines de savons d'Alep, reconnaissables à leur couleur verte, dans l'atelier d'Al Bara - Zeina Egho

Pour avoir l'appellation savon d'Alep, "il faut déjà qu'il soit fabriqué à Alep" explique la cheffe d'entreprise, selon des méthodes traditionnelles, avec "un maître savonnier pour le faire". Le grand-père de Zeina était justement savonnier à Alep et elle a pu, enfant, s'initier aux rudiments du métier. Le secret réside dans la cuisson et dans "un séchage de neuf mois". Pour reconnaître un vrai savon d'Alep, il faut le couper, et "dès qu'il y a la couleur verte à l'intérieur qui prouve qu'il y a de l'huile de laurier, c'est un vrai savon d'Alep".

Al Bara propose toute une gamme de produits pour le bain ou le soin de la barbe - Zeina Egho

En 2022, Al Bara a réalisé un chiffre d'affaires de 400.000 euros, essentiellement en B to B, "business to business", avec des grands magasins ou des boutiques et propose aussi depuis un an et demi une marque blanche, en fabriquant par exemple le savon d'Alep pour la Maison du savon de Marseille "sous leur marque".

loading

Une fois conditionnée, la marchandise part ensuite du port de Lattaquié pour rejoindre le port du Havre (Seine-Maritime). Un voyage qui prend beaucoup de temps, jusqu'à deux mois, "car, malheureusement, à cause de la provenance, la Syrie, il y a beaucoup de contrôles" se désole Zeina Egho. Une fois en France, la marchandise est stockée dans un entrepôt à Gasny (Eure). Et pour ne pas se fâcher avec les Français, Zeina Egho suggère de "faire moit' moit'. Le matin avec le savon de Marseille et le soir avec le savon d'Alep !"