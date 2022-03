Dunkerque : 30 millions d'euros d'investissements chez Coca-Cola

Alors que les marques Fuze Tea et Tropico sont récemment arrivées, une nouvelle marque rejoint la gamme de produits fabriqués sur le site de Socx : Monster. Cette boisson énergisante est de plus en plus consommée aux Etats-Unis et en France. Une ligne de production lui sera consacrée en 2023.