Dunkerque : avec son nouveau centre d'information, le port se dévoile au grand-public

Un Port-center ouvre à Dunkerque. Il s’agit pour les professionnels d'expliquer l'activité au plus grand nombre. Depuis le renforcement de la sécurité après les attentats de 2001 et la migration du port vers l’Ouest, avec les porte-conteneurs géants, impossible de voir un bateau, à Dunkerque.

Les bananes que vous mangez, les granulés de votre poêle ou encore les jouets de vos enfants… autant de produits qui arrivent chez nous par le port de Dunkerque. Mais le saviez-vous ?

C’est pour répondre à cet enjeu d’information et de vulgarisation, auprès du grand public, -qu'il s'agisse de curieux locaux ou de touristes- qu’un Port-center ouvre ses portes, ce 4 juillet, à Dunkerque. Ce lieu, gratuit, s’est installé dans les locaux du Musée portuaire.

Bananes, granulés, carafes filtrantes ou céréales transitent par le port de Dunkerque, mais loin des regards. © Radio France - Matthieu Darriet

Ce concept de Port-centrer existe déjà dans plusieurs grands ports mondiaux, comme Anvers, Vancouver, Bilbao ou Gènes. Il va permettre à chacun de redécouvrir l’activité du port et ses 5.500 emplois directs et 17.000 indirects.

La rupture de 2001

L’année 2001 a marqué une rupture, avec les attentats qui entraînent un renforcement de la sécurité et donc un repli du port sur lui-même. Les habitants n’ont plus accès aux bateaux. Une déconnexion entre la ville et le port, qui avait déjà migré 15 km plus à l’ouest.

Relié au monde entier, le port de Dunkerque s'est un peu coupé de la ville, depuis le renforcement de la sécurité, en 2001. Il est aussi désormais plus à l'ouest, loin de la ville. © Radio France - Matthieu Darriet

Stéphane Raison est le Président du directoire du Grand port maritime de Dunkerque : "S'il y a une déconnexion, entre les habitants et le port, à la fin, il peut y avoir un rejet de l'espace portuaire et ça on ne le veut pas. S'il y a un rejet, il y a une disparition du port et la ville s'en portera plus mal. "

Le port pèse plus de 4 milliards d'euros par an, si le port n'existait pas, la ville n'existerait plus.

Au sein de ce Port-centrer, des maquettes, des écrans interactifs et des panneaux très pédagogiques sont proposés aux néophytes et aux curieux, raconte Delphine Taleux-Grisot, la Conservatrice du Musée portuaire : "On va essayer de montrer au public ce qu'est un port, comment ça fonctionne, à travers ses aménagements ou ses marchandises."

70 métiers qui recrutent

"On va présenter plus de 70 métiers, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui recrutent, poursuit la Conservatrice. On va aussi parler de l'agrandissement du port qui va permettre d'accueillir en même temps six porte-conteneurs."

Le Port-center est un lieu très pédagogique destiné à recréer du lien entre le port et les habitants. © Radio France - Matthieu Darriet

Ce Port-center sera aussi le point de départ des visites proposées sur le port, pour s’approcher un peu des hauts-Fourneaux et des quais des porte-conteneurs géants.